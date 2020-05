Cortes de cabello para hombres inspirados en los hijos de David Beckham

Hijos de David Beckham marcan tendencia con sus cortes de cabello. Foto: www.gq.com.mx

Si quieres lucir como toda una estrella del fútbol o simplemente lucir tan irresistible que ninguna mujer se te niegue, puedes inspirarte en uno de los hombres más famosos del mundo y que a sus 45 años de edad sigue derrochando estilo convirtiéndose en un ideal masculino, David Beckham, así es este famoso tiene looks simplemente bellos, y sus hijos no se quedan atrás, así te compartimos algunos de sus cortes de cabello que deberías probar este verano 2020.

Los cortes de cabello de los Beckham

Todo lo que David Beckham hace con su atuendo y cabello llama la atención y es que este guapo ex futbolista tiene un excelente gusto, y ha logrado posicionarse cómo uno de los hombres que, pese a su papel de padre, no ha dejado que su aspecto se deteriore, al contrario, ha revolucionado la moda para los hombres y sus hijos son sus principales admiradores.

Así es Romeo, Brooklyn y Cruz Beckham, son los tres hijo de este símbolo masculino y al igual que el papá han aprendido a sacar todo el provecho posible de su belleza con cortes de cabello que parecieran inspirados en el espíritu de su padre, quien suele optar por peinados y looks arriesgados, aunque claro, siempre se ve perfecto, así que si quieres ser como ellos, te presentamos los siguientes cortes de pelo que seguro te harán ver fantásticos durante el verano 2020.

Corte de cabello undercut

Para obtener este look de Romeo Beckham, solo pide a tu estilista que rebaje tu melena a los costados y en la parte baja, dejando el cabello superior más largo, así tendrás un look muy juvenil y versátil, pues lo podrás ajustar bien a tu tipo de pelo y también podrás mantenerlo largo sin que luzcas descuidado.

Look con cabello en puntas y corto

Tan solo ver a Cruz Beckham con este corte de cabello, nos hace recordar cuando su padre daba pelea en las canchas del Real Madrid, y es que este estilo es perfecto para los días calurosos como el verano o para hacer ejercicio intenso, pues siempre te verás sexy, lo importante es que trates de peinarlo con productos que dejen el pelo duro y trata que no sea tan largo en las puntas o pensarán que eres el personaje de alguna película noventera.

Corte de pelo despeinado y largo

Brooklyn Beckham, hace uso de este look para verse sofisticado y al mismo tiempo juvenil, pues y es que este corte de cabello le da movimiento a su melena y la mantiene larga, y agrega ese toque especial usando un producto que no lo deja rígido como casco, permitiendo que tenga un efecto messy muy sexy.

Corte de cabello: buzzcut

El verano está hecho para el verano y David Beckham lo sabe, así que lo luce de forma increíble, además es perfecto para hombre sin o con barba, eso sí, si no eres muy arriesgado es mejor que te detengas a pensar que tan corto te gusta tener tu cabello y si tienes dudas, no te preocupes, puede acudir con tu estilista de confianza y pedirle que personalice este look que te vendrá super bien este verano 2020.

