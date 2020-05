Cortes de cabello para hombres inspirados en grandes looks de celebridades

Verano 2020: cortes de cabello para hombres inspirados en celebridades. Foto: gq.com.mx

Decide cuales son los cortes de cabello que te harán resaltar este verano 2020, pues tenemos las mejores recomendaciones para ti, y es que han sido el looks que grandes celebridades masculinas han portado alguna vez en la vida y ahora serán tendencia, así que prepárate porque estos estilos te harán sacar el hombre irresistible que llevas dentro.

Copia el look de Brad Pitt en Fury

Si buscas tener una melena con volumen, tienes que intentar este corte de cabello, pues el look que Brad Pitt luce en este filme te hará ver espectacular y te librará del calor ya que es corto de la parte de abajo y de los lados, pero la parte superior se mantiene, así que también es muy versátil y podrás varias en tu estilo de peinado cada vez que gustes, aunque claro te recomendamos la forma en lo hace este galán de Hollywood.

Para darle forma a este corte de cabello sólo necesitarás practicar la forma en que lo peinaras y hacer uso de un producto que lo mantenga bajo control, pero que no lo ponga duro cómo un casco, ¿te animas a intentarlo?, podría ser tu oportunidad para conseguir una cita.

Look de Timothée Chalamet

El corte de cabello de esta celebridad durante su participación de la película Call Me By Your Name, será ideal para que tengas una melena súper práctica a la hora de conseguir el peinado perfecto y además tiene mucho movimiento, pero eso sí tendrás que tener el suficiente cabello para conseguir este efecto, ya que si tienes poco cabello podría ser desfavorecedor.

El estilo es ideal para un look messy irresistible, así que te verá muy relajado mientras luces un gran estilo, ¿qué te parece?, ¿lo intentas?

Corte de cabello al estilo Chris Evans

El look que este famoso actor tuvo durante el rodaje de Knives Out es ideal para tener una melena versátil y manejable, pues aun cuando el filme se vive en invierno es un estilo clásico que le queda bien casi a todos, además puedes intentar varios peinados ya que tiene un buen largo y está lleno de movimiento, también es muy fácil de mantener, así que si no te gusta mucho ir al peluquero este corte de cabello es para ti.

Look de David Beckham para la cuarentena

Si eres de los que suda todo el tiempo y tener el pelo largo es más una complicación más que un beneficio, lo ideal es que copies el look de David Beckham, pues él como muchos decidió raparse pues estamos en temporadas de calor y además en cuarentena, aunque claro antes de tomar cualquier decisión revisa si la forma de tu cabeza queda con este estilo, aunque siempre puedes echar un ojo a otros cortes de cabello de esta celebridad que te podrían ir mejor.

El look surfer de Keanu Reeves

Copia el look que este famoso usó en la película Point Break para sobrevivir al verano 2020, ya que el actor tiene que lucir cómo un oficinista y al mismo tiempo cómo un surfer apasionado de las olas, así que este podría ser el corte de cabello que tanto has buscado y que ahora podrás imitar a la perfección, ¿te atreves a cambiar?

