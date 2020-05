Cortes de cabello para hombres con cara redonda ¡Son perfectos!

Lamentablemente en esta vida nos han hecho creer que si algo no nos va ya no se puede hacer nada al respecto, y no es así, en esta vida hay grandes soluciones que se acomodan muy bien a nuestras características. Un claro ejemplo de esto son los siguientes cortes de cabello que van perfectos en los hombres con cara redonda.

Cortes de cabello para cara redonda

Así es, en esta vida solemos pensar que si algo no nos quedó el mundo se nos viene abajo, pero en estos aspectos es mejor levantar los ánimos y buscar opciones que sean nuestras mejores aliadas. Por ello si estás buscando cortes de cabello para hombres con cara redonda, estas opciones pueden ser de gran ayuda; así que comencemos.

Un punto muy importante que hay señalar antes de dar a conocer los siguientes cortes, es que los rostros redondos se suelen caracterizar porque sus rasgos son uniformes, el mentón, los pómulos y la frente no sobresalen. Ante esto, los siguientes cortes de cabello son de gran ayuda para dar un toque de armonía.

Jopo clásico

Este corte de cabello tiene un gran punto a su favor: Es perfecto para cabello largo o corto, y se acomoda en cualquier edad; lo mejor de todo es que te brindará un look elegante, ideal si eres un hombre de negocios, o simplemente si gustas de este estilo.

Media melena con ondas

Ahora bien, si lo que quieres es conservar algunos centímetros de tu cabello y que estos luzcan súper libres y con mucha actitud, sin duda alguna esta opción es para ti; este lo puedes llevar con flequillo un flequillo largo.

Desfilado sin raya

Finalmente y no por ser el menos importante, si lo que que quieres es un corte de cabello que no se van tan pequeño o tan largo, este te encantará.