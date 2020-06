Cortes de cabello para hombres con cabello largo ¡atractivo y a la moda! Foto: Donde ir

Durante las últimas semanas la mayoría de los hombres se han visto obligados a dejarse crecer el cabello sin control debido al confinamiento, sin embargo puede redescubrirte y aprovechar que ha crecido para aprovechar nuevos cortes de cabello y estar en tendencia, te damos algunas sugerencias y como puedes lograrlos.

Cortes de cabello para hombres

Tupé renovado

El tupé se renueva con un acabado más desestructurado y diferentes texturas. La clave de este look es realzar las texturas. Se lo hemos visto más de una vez a Jon Kortajarena. Es perfecto para aportar carácter a tu look sin perder comodidad. La zona inferior más definida nos garantiza salvaguardar la melena de los achaques de las altas temperaturas. Es perfecto en casi todo tipo de rostros: cuadrados, redondos u ovalados. Puedes conseguirlo dejando más larga la zona superior para así trabajarla con textura y que sea versátil. Las zonas laterales y posterior quedan más cortas y definidas.

Corte de cabello Tupé renovado. Foto: Josep Pons

Brit Pop Vibes

Es un corte de cabello texturizado en su conjunto con zona posterior y frontal con más longitud. Debes tener un largo determinado para así capearlo de manera desenfadada, texturizando en su conjunto. Su mantenimiento exige un corte periódico y unos productos de acabado adecuados.

Espíritu deportivo

Este look no es para todos los públicos, pero aporta el toque transgresor sin perder la elegancia para todos lo que se atrevan. Este corte tiene nombre propio: High Fade con desconexión superior. Es un look versátil de espíritu deportivo. Debes degradar apurando los laterales y zona posterior con máquina. La zona superior desconectada debemos tenerla más larga y trabajarla con tijera.

Corte de cabello Espíritu deportivo . Foto: Revista GQ

Surfero con color

Este corte tipo surfero se ha estado viendo en el actor Robert Pattinson. Para conseguir este look moja el cabello con spray para engrosarlo y darle fuerza.

TE PUEDE INTERESAR: Cortes de cabello para hombres que serán tendencia este 2020

Curly Undercut

Aprender a jugar con los rizos puede ser una de las enseñanzas positivas del confinamiento. Aprovecha todo el largo del cabello en la parte superior y potenciado su rizo natural. En la parte inferior de la cabeza hasta aproximadamente la parte superior de las patillas realiza un fade o desvanecido