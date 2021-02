Cortes de cabello para cara redonda que más rejuvenecen a las mujeres de 55 años

Las mujeres de 55 años con cara redonda pueden rejuvenecer con estos cortes de cabello que les dará un look juvenil y en tendencia este 2021, ¡atrévete a lucir hermosa!

Looks para mujeres de 55 años que rejuvenecen

El cambio de look es difícil a todas las edades, aunque para las mujeres de 55 años lo es aún más, ya que ya no es tan sencillo cuando las limitantes o lo que se busca es que los cortes de cabello sean no sólo fáciles de peinar, también cómodos y muy favorecedores, pero en La Verdad Noticias te damos la solución.

Cómo sabes las mujeres de 55 años tienen necesidades muy puntuales, especialmente si tienen la cara redonda, y por eso lo siguientes cortes de cabello serán especialmente acertados para ellas:

El chop

El long bob

Pixie

Corte de cabello pixie y bob. Foto: formatoapa.com

Ante esto, la estilista de David Künzle Fuencarra, Ana Soriano, revela que estas son algunos de los beneficios de corte de cabello pixie para mujeres de 55 años con cara redonda:

Disimula la redondez de la cara con flequillos cuadrados Si se tiene frente amplia se pueden llevar muchos estilos de flequillos cuadrados. Se puede dejar al corte de cabello pixie con patillas alargadas para estilizar los rasgos de la cara. En caso de tener la nuca alargada y vacía, se puede estilizar el cuello haciendo la ilusión de tener una cara más alargada.

Por otro lado, la estilista del salón Lobelia Sagasta, Susana Peláez, reveló los beneficios del corte de cabello bob y del chop, del primero comentó que es una forma muy fácil de darle equilibrio a las caras redondas, mientras que el segundo al nivel de la barbilla y con las puntas desfiladas es un corte muy favorecedor, se puede peinar con raya en medio y queda bien con flequillo desfilado a la altura del pómulo.

Aunque, la experta, también reveló que los cortes asimétricos desfilados y con mucha textura también son muy buenos para estilizar las caras redondas, pero eso no es todo, también las mujeres de 55 años, pueden sacarle provecho a los cortes de cabello medio, pues dijo que se pueden tomar como un corte de cabello de transición para luego decidirse por alguno de los looks más cortos.

A las melenas medias, dijo la experta, se les puede adaptar un flequillo para que la cara redonda se estilice, ya que este acentúa los pómulos y recorta la facción, también sugirió hacer que estos tengan mucho movimiento para que se vean más juveniles, procuran dar volumen en la altura de los pómulos.

Ahora ya lo sabes, las mujeres de 55 años pueden seguir luciendo jóvenes y bellas con estos cortes de cabello recomendados por expertas para caras redondas, ¡son looks increíbles!

