Cortes de cabello: inspírate en el nuevo LOOK de Sofía Bono

Si quieres lucir realmente despampanante tienes que replicar el look de Sofía Bono la hermana de Amelia Bono, quien acertó en su nuevo de corte de cabello, pues no solo eligió uno que está en tendencia este 2021, también el que mejor queda a todas, logrando así renovar por completo su estilo, ¡se ve increíble!

El nuevo corte de cabello de Sofía Bono

En La Verdad Noticias te revelamos que la hermana de Amelia Bono, Sofía Bono decidió hacer un cambio radical este 2021 en su look, y para ello echó mano de una de las tendencias más favorecedoras de esta temporada respecto cortes de cabello pues de llevar una melena larga ahora pasó lucirla al nivel de los hombros, simplemente fue un ¡cambio muy acertado!

Sofía Bono. Foto: Instagram sof_bono

Como seguro sabes Sofía Bono llevaba una melena rubia larga, pero cansada del mismo look, optó por arriesgarse por un ‘long bob’, un corte de cabello que sin duda fue un completo acierto, y lo mejor es que este es un corte de cabello que le va bien a todas, así que, ¡le puedes copiar!

Tan solo algunas de las ventajas de este look son que, si siempre has tenido el cabello largo, no es un cambio tan radical, además de que puedes continuar recogiendo tu cabello, pues no es demasiado corto, y además es súper práctico, ¡te encantará!

¿Cómo peinar el corte ‘long bob’?

Este look es realmente muy fácil de llevar, si quieres lucirlo puedes inspirarte en lo que hace Sofía Bono, pues ella opta por llevarlo con ondas bien definidas al nivel de los pómulos, para proporcionarle más luz a su rostro y destacar estos rasgos de su cara, algo que le va de maravilla con los 'babylights' que lleva desde la raíz y que le dan a su melena un toque muy natural, además lo lleva peinado con raya en medio, aunque tú puedes ponerlo a un costado si te gusta más.

Ahora ya lo sabes, si quieres tener un look nuevo esta nueva temporada tienes que considerar este corte de cabello de Sofía Bono, será sin duda un gran acierto que realzará tu belleza.

Con información de www.glamour.es