Cortes de cabello ideales para mujeres delgadas altas o bajitas

Un corte de cabello es el arma perfecta de las mujeres, para conseguir que su figura se estilice, así que, se debe usar con cuidado, y para ello, hay que considerar tanto la forma de la cara como el tipo de cuerpo que se tiene, la idea es que con ello, se cree el look ideal que favorezca ambos puntos, así que, ¡toma nota!

Corte de pelo de acuerdo con tu complexión

Aunque no lo creas, elegir un corte de cabello favorecedor, no solo tiene que ver con la forma de tu cara, sino que, está relacionado con toda tu complexión e imagen, por eso, es muy importante saber reconocer cuales son nuestros mejores atributos, para hacerlos destacar en conjunto, creando así, un look que siempre te venga bien, sin importar si tienes o no tiempo para arreglarte un poco más, así que, elige bien tu estilo y ¡luce bellísima!

Cortes de cabello para mujeres delgadas y altas

Si tu complexión es delgada y eres una persona alta, procura tener el cabello largo, así podrás disimular la altura, además, procura que tus peinados tengan ondas que aporten volumen a tu cara, aunque, si no lo quieres muy largo, está bien si lo dejas justo a la altura de tus hombros, y en ese caso, elige hacer ondas pero más suaves que en el primer caso.

Cortes de cabello para mujeres delgadas y bajitas

Si no eres muy alta, pero, sí muy delgada, debes elegir un corte de cabello que no enfatice tu estatura, por ello, lo ideal es que elijas tener el pelo corto, un look long bob o bob te vendrá súper bien y en todas sus variantes, recuerda que hay con ondas, sin flequillo o con él, liso, en fin, tendrás muchas opciones que te harán destacar la belleza de tu rostro.

