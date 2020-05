Cortes de cabello fáciles para esta cuarentena. (Foto cortesía Los Andes)

Uno de los aspectos que más debemos cuidar de nuestra imagen es nuestro cabello, que este se encuentre hidratado, con brillo y por ende que tenga grandes cortes. Por ello si en esta cuarentena ya te diste cuenta que es momento de hacer un cambio porque este ya luce muy abandonado y sin forma, aquí te daremos algunas opciones que son muy fáciles y que seguramente te encantarán, lo mejor de todo es que los puedes hacer desde casa.

Cortes de cabello fáciles

Así es, hay un momento en el que decimos basta a nuestra melena maltratada o a ese corte de cabello que ya lleva ciertos meses con nosotras, si este es tu caso aquí te daremos algunas opciones que son muy fáciles y por ende son perfectas para esta cuarentena.

Un punto muy importante de estos cortes de cabello es que los puedes hacer tú misma y no necesitarás pedir ayuda para que alguien le de ese retoque que tanto quieres; posiblemente esto te produzca un poco de miedo, pero calma, no tienen tanta dificultad y en unos minutos tendrás otro look, así que comencemos.

En V

Si eres de las mujeres que gustan de los detalles y por ende no se les escapa nada, sin duda alguna este corte de cabello te encantará, más por el poco grado de dificultad que tiene este corte: Solamente peina una cola de caballo hacia tu cara, amarra y cepilla, posteriormente sujeta tres ligas a lo largo de esta y corta los extremos con fuerza; suelta las ligas y con las tijeras (que estén arriba) corta y empareja.

Recto

Para corta de esta forma lo único que tienes que hacer es dividir el cabello en seis partes (3 de cada lado) y cada uno amarralo con una liga, seguido de esto suelta la que se encuentra de lado izquierdo y que esté más cercana al cuello, toma con dos dedos pegando tu mano hacia ti, lleva a cabo el corte recto (tijeras en horizontal) a la altura que quieres y corta el restante de las partes con la guía que acabas de hacer; finalmente lleva todo tu cabello hacia adelante y empareja los extremos.