Cortes de cabello en TENDENCIA para invierno que rejuvenecen

¿Qué mejor lugar para detectar las tendencias de moda y belleza de la temporada que en los desfiles? A continuación te traemos los cortes de cabello que todas querrán lucir este invierno y que además de lucir fantásticos te quitan varios años de encima. ¡No tengas miedo a experimentar y atrévete a probar un cambio!

Si estás decidida a tener un cambio de aires, no hay mejor lugar para comenzar que por el cabello. Ya lo decía nuestra querida Coco Chanel: “Una mujer que se corta el pelo está a punto de cambiar su vida”. No tiene por qué ser algo muy drástico, pero en definitiva marca un antes y un después.

Capas y ondas

Esta temporada vemos muchas más variables en el cabello. Si bien el liso prolijo estuvo de moda hace algunas temporadas, ahora las ondas ganarán gran protagonismo, ¿y qué mejor para resaltarlas que con un corte en capas?

Esta combinación no sólo rejuvenece tu aspecto, sino que es una excelente opción para aquellas que quieren un cambio, pero no se atreven a sacrificar demasiado el largo de su melena. Además, como plus, le agrega un extra de movimiento a la cabellera.

Fleco

No importa qué es lo que elijas, un bob, long bob o pixie, cualquiera de estas combinaciones además de mantenerse entre los favoritos de las fashionistas, lucen de lo mejor con el fleco, el cual es el acompañante ideal para cualquier look.

¿Quieres un aspecto desenfadado? Opta por uno despuntado o abierto, ¿quieres lucir más elegante? Elige uno recto.

Media melena recta

Aunque muchas podrían pensar que las capas son el aliado perfecto para añadir volumen, esta no es una regla que se cumpla en todos los casos. Si tienes poquito cabello y quieres dar la apariencia de tener más, opta por los looks rectos o de puntas degrafiladas (pero sólo en las puntas). ¡Notarás el cambio al instante!

Corte bob

La ventaja de este bello corte es que luce super bien en cualquiera, pues resalta siempre las mejores facciones de todas. Además, es súper versátil y puede llevarse con mucho estilos, ya sea liso, rizado, ondulado, angulado y demás. De igual forma, funciona con diferentes tipos de cabellos y texturas.

