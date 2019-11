Cortes de cabello con fleco que serán tendencia en invierno

¿Qué tal te suena cerrar el año con broche de oro y look nuevo? ¡A nosotras nos fascina la idea! Y por eso el día de hoy te compartimos algunos de los cortes de cabello con fleco que estarán en tendencia esta temporada de invierno, ¿te atreves a probarlos?

Si te preocupa tener un cambio de imagen muy drástico, recuerda que el fleco luce bien y favorece a casi todos los tipos de cara, así que ya sea que la tengas redonda, ovalada o cuadrada, hay un tipo de fleco ideal para ti.

Los hay abiertos, despuntados, rectos, cortos, largos y de todo un poco, pero siempre hay uno que se acopla perfectamente con tu personalidad y por eso a continuación te ofrecemos diferentes versiones para que escojas el que mejor te acomode.

“Una mujer que se corta el cabello está a punto de cambiar su vida”, Coco Chanel.

Fleco Corto

Ya sea que apuestes por un corte atrevido y revolucionario como el que lleva la famosa actriz de ‘La Casa de Papel’, Úrsula Corberó, o que prefieras llevar el cabello más largo, el fleco corto es uno de los infalibles de invierno.

Fleco Abierto

Este es uno de los más populares y hermosos; se puede acoplar a diferentes largos y es muy versátil, pero lamentablemente sólo se logra con un lacio impecable; así que ya sea que tu melena sea lisa o la planches diariamente, o mejor escojas otra de las siguientes opciones.

Fleco abierto hacia los laterales

La versión popular del fleco abierto es el que tiene caída recta, pero también existe el que cae hacia los lateral, el cual te da un efecto espeso. Es ideal para aquellas con poco cabello.

Fleco de lado

¿Quién dijo que el fleco no podía llevarse de lado? Este sirve de acompañamiento ideal para los cortes más radicales, puesto que da la sensación de que el cabello no está tan corto. No obstante, también se trata de una forma diferente de llevar el típico fleco.

