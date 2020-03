Cortes de cabello con fleco que están en tendencia y que te encantarán. (Foto cortesía Actitud Fem)

Ya sea que lo hagamos porque queremos darle una manita de gato a nuestro cabello o porque queremos un look diferente, los cortes de cabello nos traen grandes cosas a nuestra vida, como sentirnos diferentes, que nuestra imagen luzca más estilizada o simplemente mayor cuidado a nuestra melena.

Cortes de cabello con fleco

Por ello si estás en la búsqueda de cortes de cabello en tendencia y te gustaría con fleco, aquí te daremos algunas opciones para que este proceso de elegir el mejor corte no sea tan estresante o tan difícil, puesto que en algunas ocasiones solemos complicarnos en esta decisión, y no por nada, pero es un cambio muy importante en nuestra imagen que no podemos pasar como si nada.

Un punto muy importante es que si eres de las mujeres que aman estar a la moda, estos cortes de cabello te encantarán puesto que están en tendencia y por ende los lucirás a la perfección, así que no lo dude más y comencemos con estas ideas que seguramente te quedarás con una y no tardarás mucho en ir a visitar a tu estilista favorita y de confianza.

Corte bowl cut

Así es, si lo que deseas es un cambio rotundo en tu cabello, este es uno de los cortes de cabello que pueden ser tu mejor opción puesto que si tu melena es muy larga, este le dirá adiós; este es uno de los más modernos para este año.

Cortes de cabello con fleco que están en tendencia y que te encantarán. (Foto cortesía MSN)

Midi con fleco

Por el contrario, si lo que deseas es un corte de cabello que no sacrifique tanto tu cabellera o que no esté tan cortito, este es para ti, puesto que va a la altura de los hombros y por ende no es ni tan largo ni tan corto; por ello si lo que quieres en uno que lleve fleco, que no sean tan radical y que casi no se note que te lo cortaste, a excepción del fleco si es que no tenías, este te encantará.