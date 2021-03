Cortes de cabello: Irina Shayk acierta con su nuevo look es ¡rejuvenecedor!

Si quieres rejuvenecer un truco perfecto para ello es copiar el corte de cabello de la modelo rusa, y es que ha optado por un cambio de look que la ha llenado de halagos, pero lo mejor es que le ha quitado años, ¡aquí te decimos cómo es!

El corte de cabello de Irina Shayk

Este 2021 y sus temporadas prometen que los cortes de cabello no serán XL, y es que no solo Jennifer López, Adriana Ugarte, María Pedraza y ahora Irina Shayk confirman que la tendencia serán melenas medias o muy cortas, como la que está última recién decidió lucir, pero ¿cómo es su nuevo look?

Irina Shayk, decidió recuperar juventud con un corte de cabello ‘pixie’ que ha enamorado a todos, esto lo hizo para posar en una sesión de fotos para la revista Vogue, donde su apariencia se ve completamente renovada, y es que anteriormente llevaba una media melena a capas que le llegaba a los hombros y que desde hace tiempo había sido uno de sus favoritos; sin embargo, ¡esto ya cambió!

Irina Shayk. Foto: Instagram irinashayk

El nuevo look de Irina Shayk, se trata de un ‘pixie’, pero no solo eso, también agregó a este look un flequillo ladeado, semidespeinado y desfilado muy favorecedor y que a muchas famosas está enamorando, tiene capas marcadas y en la parte de arriba las tiene más largas, ¡se ve increíble!

Este corte de cabello que la modelo rusa ha escogido nunca se le había visto, pues, aunque es arriesgada, este cambio de look fue completamente radical y lo mejor es que no se equivocó, realmente se ve fenomenal, aunque al momento no se sabe si solo lo usó para posar para Vogue o si este será el estilo de melena que mantendrá toda la primavera.

Ahora ya lo sabes, en La Verdad Noticias te hemos revelado cuál podría ser tu próximo look para rejuvenecer, ¿te animarías a copiarle a Irina Shayk?

