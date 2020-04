Corte de cabello para mujeres gorditas ¡lucirás radiante!. Foto: Youtube

Si quieres lucir fabulosa sin mucho esfuerzo, te diremos cuáles son los cortes de cabello ideales para las mujeres gorditas, podrás ver cuál te agrada y te queda mejor.

Durante mucho tiempo las mujeres gorditas no eran tomadas en cuenta para los estilos de la moda, sin embargo los tiempos han cambiado y hay que sentirse orgullosas de lo que representan y valorar el cuerpo que tienen, te damos las siguientes recomendaciones de cortes de cabello.

Corte de cabello gorditas. Foto: Pinterest

Cortes de cabello

Lacio corto

La ventaja de este corte de cabello es que hace que el cuello se vea más largo y el rostro más delgado, todos los cortes arriba de la barbilla producen este efecto, por lo que son ideales si tu cara es redonda, además de que son ideales para lucir accesorios grandes como arracadas o aretes.

Cabello abundante

Si tu melena es muy espesa y abundante, lo ideal es que tu cabello no sea demasiado corto ya que puede sobrarle volumen, lo ideal son los cortes pixie medio donde el cabello está a la altura del hombro y que sea en una sola capa o que tu estilista quite un poco de volumen para que no sea complicado peinarlo.

Corte de cabello gorditas. Foto: Soy moda

Cabello largo con fleco

El fleco es ideal para marcar la forma de tu rostro y darle más impacto a la mirada, puedes usarlo con cabello corto o largo, dependiendo de como más cómoda te sientas, pero si tu cabello es largo recomendamos que lo ondules para que tenga un poco más de volumen y luzcas más fresca y joven.

Corte de cabello gorditas. Foto: Café versátil

Corte en capas

Los cortes en capas son ideales para crear volumen y suavizar las facciones del rostro lo que hace que además de resaltar tu belleza natural, te hagan lucir más joven quitando algunos años de encima, además de que puedes jugar con el largo de tu cabello para verte más guapa.

No lo pienses más y arriesgate por un cambio de look en esta cuarentena, elige el que mas sea de tu agrado y siéntete hermosa.