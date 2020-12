Corte de cabello Ghost layers, el ideal para darle volumen a tu melena larga

Ghost layers, corte de cabello para melena larga y dar volumen Foto cosmopolitan

Si eres una mujer que tiene la melena larga y quiere un corte de cabello sin que dañe su largo, el Ghost layers es perfecto para ti, ya que además de que te hará lucir más bella, estará sano y le dará un mayor volumen.

Ghost layers

El corte de cabello Ghost layers es ideal para aquellas mujeres que buscan sanarlo sin perder su largo, es uno de los más buscados en todas las estéticas que seguro te encantará lucir.

Ghost layers para darle volumen a tu melena Foto Nueva Mujer

Sabemos que exiten muchos cortes que pueden ayudarte a lucir una cabellera bonita, sin embargo, pocos nos dan esa elegancia y volumen que queremos sumado a que queremos rescatar y sanar el mayor largo que se pueda, pero afortunadamente existe el corte de cabello Ghost layers.

¿En que consiste el Ghost layers?

La técnica ghost layers consiste en un corte discreto, consiste en que estilista va cortando capas pequeñas en las capas inferiores de tu pelo, de manera que consigue un efecto óptico como si se tratara de una melena larga, de ahí que no puede inferir en la medida o longitud de la misma.

Es un corte sublime para aquellas mujeres que no se atreven a un cambio de look más aventurero. El Ghost layers no sólo ayuda a sanar tu melena, sino que también es el mejor para tener mucho movimiento pero con el largo original aportan mucho dinamismo y glamour.

¿En que consiste el corte de cabello Ghost layers? Foto Allure

Aunque este corte de cabello luce más en largos, tambien puede aplicarse melenas midi o cortos para darle un estilo mucho más moderno, prolijo y con mucho estilo para resaltar alguna tecnica de coloración. Si quires saber más sobre como verte bonita checa nuestro contenido en La Verdad Noticias.

