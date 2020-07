Corte de cabello 'Bob Long' está en tendencia y es ideal para llevarlo a los 30

El ‘Bob Long’, es el corte de cabello que mejor luce a los 30’s. Foto: www.vogue.mx.

Si estás en el tercer piso y buscas un look que te brinde practicidad y al mismo tiempo te haga ver cómo una diosa, tienes que leer este artículo, pues te diremos las bondades del corte de cabello que es perfecto para los 30’s, pues al ser un look atemporal podrás sacarle mucho provecho y este 2020 también es una tendencia, además claro de qué es perfecto para la cuarentena, pues no requiere mucho mantenimiento, ¡lo amarás!

Corte de cabello perfecto para los 30’s

El bob largo o long bob, es el corte de cabello que se ha hecho tendencia y que llegó al 2020 para quedarse, pues la elección perfecta para el verano y para lucir hermosa en los años 30 o 40 de tu vida, ¿ya lo has visto?

La practicidad del corte de cabello bob long, es otra de las cualidades que hay que destacar cuando se habla de los looks perfectos, pues las mujeres actuales no gozan de mucho tiempo para realizar peinados sofisticados, y el long bob brinda un mundo de posibilidades de peinado práctico que hacen la vida más sencilla, ¿te animas a llevarlo?

El corte de cabello ‘Bob Long’, destaca por su practicidad y el poco mantenimiento que requiere para verse espectacular. Foto: www.vogue.mx.

Este corte de cabello es ideal para crear look de ‘estilismo effortless’ que esté 2020 cobró protagonismo, y para lograrlo solo es necesario un cepillo de dientes anchos y un aceite libre de frizz, peinar y ¡listo!, la chica que lo elija estará lista en menos de 5 minutos para cualquier ocasión especial.

Además, si tienes el cabello muy fino, este corte de cabello le aportará mucho volumen a tu melena, ¡te encantará!

Respecto al tipo de cara que va mejor con este corte de cabello, es abierto, pues en todas se ve fantástico, lo único que hará la diferencia es si lo llevas con fleco o no, y que tan largo desearás que sea.

En caso de que tu melena sea rizada, se sugiere llevar fleco a la altura de los pómulos, pues podría ser complicado mantenerlo a raya.

Con información de www.vogue.mx.