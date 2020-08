Corte de cabello BLUNT BOB, será el look ¡más solicitado! del otoño 2020

Este otoño 2020 luce espectacular con el corte blunt bob. Foto: www.hogarmania.com

La cuarentena ha cambiado la moda de forma casi radical, pues ahora los looks más solicitados por las it girls y las modelos son aquellos que inspiran practicidad, así que uno de los cortes de cabello más buscados para este otoño 2020 tiene que cumplir con esta peculiaridad, y el blunt bob sin duda lo hace, pues no solo queda bien a cualquier tipo de melena, sino que siempre es rejuvenecedor, elegante y minimalista, ¿te animas a llevarlo?, ¡aquí te decimos todos sus beneficios!

Otoño 2020: corte de cabello blunt bob

Si estás buscando llevar un look fácil de peinar y de mantener, este corte de cabello es para ti, pues este bob es uno de los clásicos más favorecedores y sencillos, ya que es recto, no tiene capaz, llega al nivel de la barbilla y toca un poco el cuello, ¡se ve increíble!

Celebridades que llevan el corte blunt bob

Este 2020 la tendencia del corte de cabello blunt bob se vio desde los comienzo del año, y las primeras celebridades en lucirlo fueron:

Naomi Watts

Michelle Williams

Zoey Deutch

Lucy Boynton

Reese Witherspoon

Y respecto a las pasarelas de otoño 2020, tampoco de quedaron atrás, pues las casas de moda hicieron que sus modelos presumieran este corte de cabello con maestría, estas fueron:

Moon Choi

Roksanda

Giambattista Valli

Kitx

Stella McCartney

Peinado del corte blunt bob

El famoso estilista que hizo el blunt bob de la actriz Kaia Gerber, Guido Palau, reveló que el secreto para peinar este corte de cabello es dejar que el pelo se seque solo, luego aplicar un producto que de manejabilidad como lo es un texturizador en spray, alisa un poco y ¡listo!, tendrás un look de celebridad.

Beneficios del corte blunt

El copropietario del salón de belleza Nova Arts, Sal Salcedo, estilista profesional, aseguró que el corte de cabello blunt bob tiene un despunte que favorece a los pelos finos, ya que causa un efecto de densidad que lo disimula a la perfección.

Por otro lado, estiliza las facciones si no sobrepasa la línea donde inicia el tirante del sujetador, así lo reveló para Vogue USA, la estilista Ashley Javier.

