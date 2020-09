Corte Bob Francés reinará en el OTOÑO 2020 ¡cambia de look!

Este otoño 2020 lleva el corte de cabello Bob Francés. Foto: salonsecret.es

Si quieres derrochar estilo este otoño 2020 lo que tienes que hacer es llevar a todas partes un look que enamore y hacerlo esta nueva temporada nunca será tan fácil, pues una de las tendencias es el corte de cabello Bob Francés, el cual no solo es elegante, sino que es tan versátil y fácil de peinar que siempre estarás perfecta para conquistar a todos en cualquier momento, ¿ya lo has llevado?

Corte de Bob Francés para el otoño 2020

Esta nueva temporada será este look de cabello el dominante, y lo mejor de llevarlo es que ter permitirá estar a la vanguardia, así que si querías dar un cambio radical a tu apariencia cortarte la melena en este estilo sería una excelente decisión, pues te rejuvenecerá y lucirás simplemente ¡espectacular!

Una de las grandes ventajas del corte de cabello Bob Francés es que le va bien a todas las caras, pues estiliza tanto las facciones como el cuello, especialmente si se tiene el rostro redondo, y gracias a su versatilidad, también es una clave de transformación de look que siempre queda bien, y debido a que es muy práctico, es perfecto para las mujeres que no tienen mucho tiempo para peinarse, ya que se puede llevar con la textura normal de la melena o plancharlo.

El corte de cabello Bob Francés queda bien en todas las mujeres. Foto: www.instyle.es

¿Qué dicen los expertos del corte Bob Francés?

Este cómo look nació en los años 2020, así lo ha declarado el experto estilista Peter Butler, además indicó que, este corte de cabello dramático y de apariencia flapper es para todos los gustos en flequillo, ya que se puede llevar con este o sin él, y eso no le resta ninguna cualidad, pues se seguirá viendo increíble, también explicó que es perfecto para aquellas mujeres que sueñen llevar gorras o boinas.

Cabe recordar que el corte de cabello Bob Francés solía llevarse recto, algo que con el tiempo ha cambiado, pues en la actualidad este va con las puntas onduladas y lo hace ver genial, de ahí que no importa la textura, grosor, color o tipo de cabello, si optas por llevar este estilo, simplemente ¡te verás genial!

¿Cómo peinar el corte Bob Francés?

No tengas miedo de lucir el Bob Francés, este corte de cabello es realmente versátil y te hará ver siempre hermosa, aunque si quieres explotar un poco más su belleza, puedes peinarlo con una alaciadora o simplemente lo puedes dejar secar al natural o con la secadora, pero sin usar el peine, eso sí, asegurate de darle mantenimiento, pues siempre debe estar al nivel de tu barbilla, ¡te verás increíble!

Con información de www.soycarmin.com