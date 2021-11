La Coronilla de las virtudes es una oración para pedir que seamos bendecidos con las 7 virtudes de la Virgen María, creada por la Congregación María de Jesús, y que se ha convertido en uno de los rezos esenciales para los creyentes.

Esta oración incluye más de un rezo, e incluso debe recitar el Angelus, Ave María y más que te presentaremos a continuación, en nuestra guía completa sobre oraciones, religión y tradiciones católica que comparten millones de mexicanos.

En La Verdad Noticias, te presentamos oraciones como la coronilla de la Divina Misericordia y la Coronilla de las Virtudes de la Virgen María, que te explicamos a detalle cómo, cuando y porque se realiza este rezo especial.

¿Cómo se reza la Coronilla de las virtudes?

Reza la Coronilla de las virtudes

La llamada coronilla de las virtudes es una de las oraciones dedicadas a la Virgen María, similar al Santo Rosario completo que te hemos presentado anteriormente. A continuación te explicamos paso a paso como rezar esta oración.

Comienza con el Credo

Posteriormente la Consagración Corta a la Santísima Virgen:

Oh Señora mía, Oh Madre mía! Yo me entrego del todo a Vos; y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy todo vuestro Oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén

El ángelus

V. El ángel de Señor anunció a María.

R. Y Ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.

Ave María

V. He aquí la esclava del Señor.

R. Hágase en mí según tu palabra.

Ave María

V. Y el Verbo se hizo carne.

R. Y habitó entre nosotros.

Ave María

V. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios.

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

Infunde Señor tu gracia en nuestros corazones, para que habiendo conocido por la voz del ángel el misterio de la Encarnación de tu hijo, podamos llegar por los méritos de su Pasión y su Cruz a la Gloria de la Resurrección. Por el mismo Cristo Nuestro Señor. Amén.

Reza por cada una de las virtudes:

Señor te pido: La Virtud de la Esperanza.

Señor te pido: La Virtud de la Caridad

Señor te pido: La Virtud de la Humildad

Señor te pido: La Virtud de la Paciencia

Señor te pido: La Virtud de la Perseverancia

Señor te pido: La Virtud de la Obediencia

Con cada una de las virtudes se deben recitar las siguientes oraciones: 1 Padre Nuestro , 1 Dios te salve , 1 Gloria al Padre

, 1 , 1 Oración al Espíritu Santo

Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón, para ver las cosas que son de Dios; Ven Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios; Ven Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios; Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén.

¡Oh María!

Oh María; transforma mi corazón como el tuyo; colócale alrededor una corona de pureza adornada con virtud; toma mi corazón querida Madre consagrado como tuyo propio; preséntaselo a Dios Padre como una ofrenda de mí para ti. Ayúdame, Oh María, en hacer tu corazón más conocido cada día.

Oración De Pentecostés

Mientras se reza esta oración dada por Nuestra Señora que nuestros corazones estén abiertos para reconocer y aceptar los obsequios del Espíritu Santo, y así avancemos confiadamente en esta batalla por el triunfo del Inmaculado Corazón.

Estamos llamados para transformarnos en el reflejo de Cristo, un reflejo del rostro de Dios que será una atracción para todos, para que su gloria sea magnificada a través de nuestras vidas. «Mis queridos hijos: hoy ustedes les traen tanta alegría a mi Jesús. Yo les doy a ustedes una gran bendición de Dios. El desea crear en sus hijos unidad y gloria a Su Nombre.

Espíritu de Cristo: despiértame; Espíritu de Cristo: muéveme; Espíritu de Cristo: lléname; Espíritu de Cristo: séllame. Oh Padre Celestial, conságrame a tu Corazón y Voluntad; se en mí una fuente de virtudes, sella mi alma como la tuya para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Amén.

¿Cuáles son las 7 virtudes de María?

Las virtudes de María

Durante el rezo de la coronilla de las virtudes, pedimos poder recibir las 7 virtudes de María: humildad para combatir la soberbia; generosidad para combatir la avaricia; castidad para combatir la lujuría; paciencia para combatirme la ira; la templanza contra la gula; caridad contra la envidia y diligencia contra la pereza.

Además de rezar por las 7 virtudes de María, puedes pedir apoyo y milagros con una oración a la Virgen del Carmen para pedir bendiciones que hemos compartido con anterioridad a los fieles devotos católicos.

¿Cómo practicar las virtudes de María?

Practicar las virtudes de María

Después de que Mhoni Vidente predijó que la Virgen María aparecerá en varias partes, los devotos desean saber como vivir las virtudes de María. 3 maneras de hacerlo son: bendecir en todo momento, confiar en Dios en todo momento, amar y no guardar rencor.

Al rezar la coronilla de las virtudes es una manera ideal de pedir a Dios el poder practicar las virtudes de María y recibir la ayuda de ángeles ante cualquier problema que puedan presentarse en nuestra vida.

