La coronilla de las santas llagas es un rezo que el propio Señor "enseñó" a sor María Marta Chambón del Monasterio de la Visitación de Santa María de Chambery (Francia) fallecida en 1907.

El rezo para invocar las promesas del señor Jesucristo a la humanidad fue aprobado por el Papa San Pío X poco después del fallecimiento de sor María Marta Chambón entre los años 1910.

¿Cómo rezar la Coronilla de las santas llagas?

Oh! Jesús, Redentor Divino, sé misericordioso con nosotros y con el mundo entero.

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.

Perdón y misericordia, Jesús mío cúbrenos de los peligros con tu preciosa Sangre.

Eterno Padre, ten misericordia de nosotros por la Sangre de Jesucristo, tu único Hijo.

Posteriormente, sustituimos los misterios del santo rosario con las siguientes invocaciones religiosas.

Llagas de los pies: Señor mío crucificado, adoro las Sagradas Llagas de tus pies. Por el dolor que en ellas sufriste y por la sangre que derramaste, concédeme la gracia de evitar el pecado y de seguir constantemente, hasta el fin de mi vida, el camino de las virtudes cristianas.

Llaga del sagrado costado: Señor mío crucificado, adoro la llaga de tu sagrado costado. Por la sangre que en ella derramaste, te ruego enciendas en mi corazón el fuego de tu divino amor y me concedas la gracia de amarte por toda la eternidad.

Llaga de la mano izquierda: Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano izquierda. Por el dolor que sufriste y la sangre que derramaste, te ruego que no me encuentre a tu izquierda con los condenados en el día del juicio final.

Llaga de la mano derecha: Señor mío crucificado, adoro la llaga sagrada de tu mano derecha. Por el dolor que en ella sufriste y la sangre que derramaste, te ruego que me bendigas y me conduzcas a la vida eterna.

Llagas de la cabeza: Señor mío crucificado, adoro las llagas de tu santa cabeza. Por el dolor que en ellas sufriste y la sangre que derramaste, te ruego me concedas constancia en servirte a ti y a los demás.

En las cuentas del Padrenuestro recitamos: ”Eterno Padre, yo te ofrezco las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas”.

Al terminar el rosario se recita tres veces: “Eterno Padre, yo te ofrezco las Llagas de nuestro Señor Jesucristo, para curar las llagas de nuestras almas”.

¿Cuántas son las llagas de Nuestro Señor Jesucristo?

La devoción por las 5 llagas de Jesucristo fue iniciada por San Francisco de Asís después de entrar en estado de éxtasis y recibido el mensaje directamente de Jesús sobre las estigmas de su cuerpo.

Se trata de la llaga del brazo izquierdo, la llaga del brazo derecho, la llaga de la mano derecha, la llaga de la mano izquierda y la llaga del sacratísimo costado. Todas representan heridas hechas a Jesús durante la crucifixión.

¿Cuál es la oración del Sagrado Corazón de Jesús?

La oración del Sagrado Corazón de Jesús

La oración del Sagrado Corazón de Jesús es la siguiente:

"Oh Divino Jesús que dijiste: «Pedid y recibiréis; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y a quien llama se le abre». Mírame postrado a tus plantas suplicándote me concedas una audiencia. Tus palabras me infunden confianza, sobre todo ahora que necesito que me hagas un favor".

Al finalizar, se reza en silencio para pedir el favor. Además de la Coronilla de las Santas Llagas, esta es una de las principales oraciones para conectarse con el señor Jesucristo.

