La Coronilla de la Divina Misericordia es una devoción reciente en la Iglesia Católica, unida especialmente a la Misericordia de Dios; es una forma de compasión, un acto de gracia basado en la confianza o perdón. Por ello, te compartimos la Coronilla de la Divina Misericordia en pdf.

Esta devoción considera que la principal prerrogativa de Jesús es la misericordia y que es la última tabla de salvación. Esta devoción está integrada por el mensaje de la divina misericordia, la coronilla de la Divina Misericordia, la imagen de la Divina Misericordia, la Fiesta y hora de la misericordia.

Esta Coronilla o rezo del Santo Rosario de la Divina Misericordia, se puede rezar cualquier día del año; en cualquier lugar y hora; y cuantas veces se quiera, pero especialmente junto a las almas agonizantes y en caso de extrema necesidad.

¿Cómo rezar la Coronilla de la Divina Misericordia?

En la Biblia tenemos constancia de la misericordia de Dios

Gracias a la Revelación Divina conocimos el amor misericordioso de Dios hacia el hombre. Desde las primeras páginas de la Biblia tenemos constancia de la misericordia de Dios. Hoy en día el testimonio de santa Faustina y la enseñanza de Juan Pablo II el papa peregrino nos recuerdan la verdad.

Al comienzo:

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre; venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén.

Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita Tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.

Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, La Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.

Al comienzo de cada decena (1 vez):

Padre Eterno, Te ofrezco el Cuerpo y la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del mundo entero.

En cada cuenta de la decena (10 veces):

Por Su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.

Al terminar (3 veces):

Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero.

¿Cuándo se reza la Coronilla de la Misericordia?

Jesús no propone una oración concreta para esta hora de las 3 de la tarde; más bien dijo que se podía, por ejemplo, rezar el Via Crucis, hacer la visita al Santísimo Sacramento, y si el tiempo no lo permite debido a las obligaciones, al menos, durante unos momentos, allí donde estemos, hay que tratar de unirse con Él cuando agoniza en la Cruz, aunque sólo sea por un breve momento.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la devoción de la Divina Misericordia de la Iglesia Católica recibió un gran impulso en el pontificado de Juan Pablo II. El Papa proclamó la “Fiesta de la Divina Misericordia” el 30 de abril de 2000, que se celebraría todos los años el primer domingo después de Pascua.

¿Qué significa la Hora de la Misericordia?

La hora de la misericordia es a las tres de la tarde

El objeto de esta oración es el misterio de la Pasión de Cristo. Esta oración en la Hora de la Misericordia debe cumplir ciertas condiciones: debe tener lugar a las tres de la tarde (cuando el reloj marca la hora exacta), debe dirigirse directamente a Jesús, y en nuestras súplicas y peticiones, hay que referirse a los méritos y al valor de su dolorosa Pasión.

Aquí te proporcionamos el enlace del pdf para que puedas descargar la oración, sí decides sumarte a esta devoción:

http://dioscg.org/wp-content/uploads/PrayerResourceMar17-23Spanish.pdf

Ahora conoces cómo descargar la oración de la Coronilla de la Divina Misericordia en pdf, para que puedas compartirla entre la familia o amigos.

