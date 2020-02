Coronavirus también se puede contraer con el uso del cubrebocas. (Foto cortesía France 24)

El coronavirus es una situación que cada día alarma más a la población puesto son más los casos y los países que se suman a la lista donde se están presentando los casos. Ante esto observamos a más personas que usan el cubrebocas, sin embargo hay dos aspectos muy importantes que hay que dar a conocer de estos.

Coronavirus en las personas

Si, el primero es que hay cubrebocas que no brindan la protección necesaria puesto que se sabe que la vida de uno común es de dos a tres horas, y uno de uso médico puede llegar a ser de 3 a 7 días. El tapaboca que es común protege de los gérmenes de la tos o de un estornudo sin embargo no previenen contra las gotas que están en el aire.

Por ello la epidemióloga y experta en prevención de infecciones, Saskia Popescu, explicó que “usar una máscara quirúrgica te ayuda a evitar compartir tus gérmenes si estás enfermo”. De igual forma explicó que los cubrebocas N95 son los que brindan más protección; información Vanguardia.

Ante este contexto, y como segundo punto, es que aunque se use este objeto como protección del coronavirus, el virus puede ser transmitido de persona a persona, y las personas pueden dejar gotitas en las superficies al momento de estornudar o toser, y pueden caer en la nariz o boca de las personas que están cerca, por lo que pueden ser inhaladas a los pulmones; información Radio Fórmula.

Coronavirus también se puede contraer con el uso del cubrebocas. (Foto cortesía El Digital de Albacete)

Coronavirus contagio

Por ello el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, explica que una persona se puede contagiar de coronavirus al tocar una superficie que tenga los fluidos de una persona infectada y se lleve la mano a la boca, nariz u ojos.

Cabe mencionar que también aseguró que esta no es la forma principal de contagio,sino que se trata de un contagio en comunidad “en determinadas zonas geográficas afectadas”. También señaló que solamente es necesario usar el cubrebocas si un profesional de la salud lo pide a los pacientes con coronavirus y solo para proteger a las demás personas de una infección; no recomiendan que los individuos que no tienen el virus usen el tapabocas.

Coronavirus también se puede contraer con el uso del cubrebocas. (Foto cortesía El Periódico)

