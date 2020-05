Coronavirus no se transmite por medio de pacientes recuperados del COVID-19

Pacientes re-positivos no contagian el COVID-19 y tienen anticuerpos. Foto: saludconlupa.com

Estudio asegura que los pacientes que son infectados con el coronavirus COVID-19 y se recuperan no transmiten el virus, incluso informan que no podrán tener un nuevo contagio de la enfermedad ya que sí crean anticuerpos que los protegen.

Pacientes recuperados del COVID-19 no contagian el virus

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur tiene buenas noticias para la humanidad, pues los resultados de un estudio reciente apuntan que los pacientes que se recuperan del coronavirus COVID-19 crean anticuerpos que piden que se vuelvan a infectar, además tampoco son capaces de contagiar a los demás.

Para dar con estos sorprendentes resultados, los científicos de los centros, se dieron a la tarea de analizar a 285 pacientes que se salvaron de la muerte luego de padecer el coronavirus y que habían dado positivo a COVID-19, y los resultados fueron tranquilizadores.

Tras el estudio de estos pacientes, se confirmó que no poseen la capacidad de transmitir el COVID-19 y que si contaban con restos del virus que ya estaban muertos o simplemente no eran infecciosas.

Pacientes recuperados del coronavirus no contagian COVID-19 y crean anticuerpos. Foto: politica.expansion.mx

Estos resultados alientan aún más a los países que en medio de la pandemia tiene esperanzas de reabrir sus puertas al mundo para reactivar su economía luego de que 4 millones 800 mil personas en el mundo fueran afectadas por el coronavirus COVID-19, ya que muchos temían que surgieran nuevos contagios luego de que pacientes recuperados se expusieran ante las personas que no se han infectado con el virus.

Pruebas PCR no son exactas

Recientemente se informó que las pruebas PCR que identifica el COVID-19 no es capaz de identificar si las partículas del coronavirus son infecciosas o están muertas, por ello se cree que muchos pacientes han dado positivo luego de recuperarse, una situación que ha causado confusión y que ahora Corea del Sur tiene claro, los pacientes recuperados no transmiten el COVID-19 y no se pueden enfermar de nuevo con el virus.

Además, el descubrimiento de Corea del Sur sirve mucho para los experimentos que se están realizando con anticuerpos, aunque desconocen cuánto dura la inmunidad, así que necesitan más pruebas sólidas que sostengan dichas afirmaciones.

Por otro lado, Singapur ya ha confirmado que las personas que se recuperan del SARS si generaron anticuerpos neutralizantes en altos niveles incluso 17 años luego de la primera infección.

Con información de soy502.com.