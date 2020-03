Coronavirus: la verdad tras 8 mitos que hay sobre el tratamiento del coronavirus. Foto: Ke Buena.

La pandemia del coronavirus COVID-19, tiene al mundo en pánico y ante la compleja situación, el gobierno de México por medio de sus redes sociales como las de la Dirección General de Promoción de la Salud, intenta que, la población se mantenga informada develando la verdad tras los mitos que viven en torno al nuevo virus, desde tratamientos de prevención hasta las formas de contagio.

Coronavirus: mitos de los tratamientos

Mito 1: limpieza bucal y de nariz

¿Enjuagarse la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal, pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus?

Realidad: no, no hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el nuevo coronavirus.

Mito 2: el ajo y el coronavirus

¿El ajo puede prevenir la infección del nuevo coronavirus?

Realidad: no, el ajo es un alimento saludable, pero no hay evidencia de que comer ajo proteja a las personas del nuevo coronavirus.

Mito 3: antibióticos

¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el nuevo coronavirus?

Realidad: no, el COVID-19 es un virus, los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto, no deben usarse como un medio de prevención o tratamiento.

Mito 4: perros y gatos contagian el COVID-19

¿Perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus?

Realidad: actualmente no hay evidencia de que los animales como perros o gatos puedan infectarse con el nuevo coronavirus, aunque siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas.

Mito 5: envíos desde China contagian el coronavirus

¿Se puede contagiar el nuevo coronavirus al recibir un paquete de China?

Realidad: no, las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren el riesgo de contraer el nuevo coronavirus, los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en objetos, como cartas o paquetes.

Mito 6: coronavirus afecta solo a los ancianos

¿El nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores?

El virus COVID-19 puede contagiar a personas de todas las edades, sin embargo las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónicas, pueden ser más susceptibles a enfermar gravemente.

Mito 7: COVID-19 y la prueba rápida

¿El nuevo coronavirus se diagnostica con una prueba rápida?

Realidad: No, el nuevo coronavirus únicamente se confirma a través de una prueba de laboratorio, llamada PCR.

Mito 8: vacuna contra la Influenza

¿La vacuna contra la Influenza también protege del nuevo coronavirus?

Realidad: no, la vacuna contra la influenza no brinda protección contra el nuevo coronavirus, este es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Aunque la vacuna contra la influenza no es efectiva para el COVID-19, vacunarse es muy recomendable para proteger tu salud.

