Coronavirus: conoce la técnica de respiración que está salvando vidas. Foto: MOR.BO.

Conoce la técnica de respiración que le está salvando la vida a las personas infectadas con el coronavirus, COVID-19, pues, ayuda a mejorar el flujo de oxígeno en su sistema respiratorio, es muy sencillo y fácil; te decimos todo lo que debes saber sobre esta, mantener la salud es lo más importante, ¡toma nota!

Técnica de respiración que salva vidas del COVID-19

La doctora del Queen’s Hospital del Reino Unido, Dr. Sarfaraz Munshi, fue quien publicó en Youtube el procedimiento de está técnica de respiración que es conocida por realializarse ‘boca abajo’ que promete ayudar a los pancientes de coronavirus, y que desde su publicación, su video ha sido visto por más de 4 millones de personas en todo el mundo; pero, eso no es todo, pues, como sabemos no es la única red social, donde, se ha hecho viral, ya que, también, se puede encontrar en Tik Tok, Facebook, Instagram y Twitter.

Técnica de Munshi para pacientes de COVID-19

Para poner en práctica esta eficaz técnica de respiración, el paciente debe hacer seis respiraciones profundas, antes de exhalar debe contener la respiración por cinco segundos, luego, en la sexta respiración, el paciente debe toser fuertemente, y finalizarán realizando de nuevo el procedimiento inicial.

La posición recomendada para llevar a cabo esta técnica de respiración es estar boca abajo, de ahí el nombre por la que es conocida, teniendo una almohada frente al paciente, quienes, pasarán así diez minutos realizando sus ejercicios de respiración profunda.

¿Qué dicen otros médicos de la técnica?

El director regional de cuidados intensivos de Northwell Health de Nueva York, Mangala Narasimhan, declaró al respecto:

“Estamos salvando vidas con esto, absolutamente”.

Además, enfatizó: “Es una cosa tan simple de hacer, y hemos visto una notable mejora. Podemos verlo en cada uno de los pacientes”.

Por otro lado, la directora de la UCI médica del Hospital General de Massachusetts, Kathryn Hibbert, comentó: “Al colocarlos sobre el estómago, estamos abriendo partes del pulmón que antes no estaban abiertas”.

Además, un estudio publicado en marzo 2020, llamado Furutism y llevado a cabo en el hospital de la provincia china de Wuhan, señaló que, recostarse boca abajo, era mucho mejor que el usos de presión positiva hecha con respiradores a los pulmones de pacientes enfermos con el coronavirus, COVID-19.

Paciente con respirador. Foto: RPP.

Referente a ello, el profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad del Sudeste en Nanjing, China, Haibo Qiu, comentó: “Este estudio es la primera descripción del comportamiento de los pulmones en pacientes con COVID-19 graves que requieren ventilación mecánica y reciben presión positiva”.

Haibo Qiu, finalmente explicó: “Todo indica que algunos pacientes no responden bien a la presión positiva alta y responden mejor a la posición prona en la cama (mirando hacia abajo)”.

TE PUEDE INTERESAR: Higiene EXTREMA para evitar los contagios por coronavirus: ¿limpieza de zapatos?

Aunque, aún falta realizar más estudios sobre esta técnica de respiración, hay limitantes cómo que los pacientes no siempre pueden pasar todo el tiempo boca abajo, por ello, investigadores estadounidenses están analizando los efectos positivos en los pacientes que no necesariamente requieren de un ventilador, pero, que tienen dificultades para respirar, sin duda, un gran descubrimiento que aporta esperanza de vida a miles de personas que no pueden tener cuidados intensivos.

Con información de La Vanguardia.