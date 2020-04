Coronavirus causa pérdida del olfato o gusto: ¿otro síntoma que vigilar?

Coronavirus podría causar pérdida del olfato o gusto: ¿otro síntoma que vigilar? Foto: selecciones.com.

Especialistas, indican que, el coronovaris, COVID-19, tiene otros síntomas que podrían alertar sobre su contagio al paciente, y es que, la pérdida del gusto o el olfato podría ser una de las señales para acudir al doctor, así lo indicó el Ministerio de Salud número dos de Francia.

Coronavirus provoca pérdida del olfato o gusto

Además del Ministerio de Salud de Francia, también, la Sociedad Francesa de Otorrinolaringología (ORL), lanzó una advertencia sobre la pérdida del olfato o gusto, y que, aparece drásticamente sin que la persona afectada esté congestionada.

En este contexto, Jean-Michel Klein, presidente de la ORL, señaló: “No todos los positivos con COVID-19 son anósmicos, pero todos los anósmicos aislados, sin causa local, sin inflamación, resultaron positivos para el nuevo coronavirus. Recomendamos que los pacientes con afectación del sentido del olfato mientras son estudiados tomen la precaución de aislarse y usar barbijo, incluso en familia”.

Aunque, otros especialistas, ya se han alertado sobre este síntoma del coronavirus, COVID-19, el profesor de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Milán, Massimo Galli, indicó que, se debe evitar la ingesta de corticoterapia, pues, el sistema inmunológico podría resultar seriamente infectado.

¿Por qué están importante el olfato?

No solo es el que nos avisa sobre la descomposición de alimentos, gases u otras sustancias, pues, con él podemos sentir emociones y evocar recuerdos, y en la época primitiva del ser humano, fue fundamental para su supervivencia.

Cabe destacar que, al momento de nacer, luego de 24 horas el bebé podrá reconocer completamente a su madre, pues, el olfato lo ayudará con esta tarea, y se va desarrollando hasta la edad de 20 años, y será estable durante otros 20 más, hasta llegar a los 50 de vida, donde, este sentido empieza a decaer, una afección que se marca a los 65 años y es conocida como presbiosmia.

Imagen de alusiva de una mujer de edad avanzada con presbiosmia. Foto: CuidatePlus.

Además, eso no es todo, pues, perder el olfato es no percibir el 80% de los sabores, por lo que, si bien no perderás el gusto, afectará la forma en que percibes los alimentos; son las mujeres quienes, tienen mayor capacidad para diferenciar distintos tipos de aromas.

Es importante mencionar que, el olfato funciona de dos maneras, por vía ortonasal y retronasal, en la primera, los aromas entrar por las fosas nasales y en la segunda, estos se desprenden del bolo alimenticio, y es así, cómo podemos sentir el sabor de una comida.

Estados Unidos ya revisa este síntoma del coronavirus

El ejército de los Estados Unidos, realizan la prueba olfativa de oler vinagre de manzana en la base militar Daegú que tienen en Corea del Sur, al momento de que una persona quiere ingresar a ella, con ello, pretenden saber si está o no infectada por el coronavirus, COVID-19.

Al respecto, el ejército de Daegú, señaló: “En Gate 4 Camp Walker realizamos pruebas de olor al azar al personal que ingresa a la instalación utilizando un nuevo método de entrega: hisopos de algodón que se entregan a cada individuo y se eliminan inmediatamente después de la prueba”.

Finalmente, concluyó: “El síntoma principal que presenta el 30% de pacientes con casos leves del nuevo coronavirus es la pérdida de olfato o anosmia, de acuerdo a lo sostenido por recientes estudios científicos y asimismo el 66% de pacientes con COVID-19 sufren de anosmia”.

