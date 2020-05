Así se realiza una prueba de anticuerpos para el coronavirus. Foto: elindependiente.com

La pandemia del coronavirus, ha hecho que científicos del todo mundo se enfoquen en encontrar la cura y vacuna del COVID-19, y ahora, proponen las pruebas de anticuerpos como una opción para salir de la cuarentena, ¿en qué consisten?

Coronavirus: científicos proponen pruebas de anticuerpos

El Dr. Rekha Murthy trabaja en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles, se especializa en enfermedades infecciones y ha declarado sobre las pruebas: “Tenemos muchas esperanzas de que un anticuerpo positivo nos proteja contra futuras infecciones, pero esta pandemia ha evolucionado tan rápidamente que no hemos tenido la oportunidad de que los datos y la ciencia respalden nuestra esperanza y nuestras suposiciones".

Por otro lado, el director del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, el Dr. Anthony Fauci, informó que, para el mes de mayo la prueba de anticuerpos podría estar disponible para toda la persona que se la quiera realizar en Nueva York y Los Ángeles en Estados Unidos, dicho análisis estará disponible en cualquier farmacia, o al menos.

El objetivo de estas pruebas es saber si es posible que la humanidad pueda tener inmunidad de manada, y para ello, los científicos necesitan saber cuántas personas han sido infectadas con el COVID-19 hasta ahora.

Coronavirus: ¿qué son las pruebas de anticuerpos?

Esta prueba no es para saber si tienes o no COVID-19, simplemente busca descubrir si te has expuesto al virus y ahora tienes inmunidad, pues, cabe recordar que el cuerpo demora algunos días para crear sus anticuerpos, por ello, las pruebas se realizan luego de 7 días de ser infectado.

La prueba es muy fácil de realizar, solo se necesita una gota de sangre de un dedo, para saber si te has expuesto al SARS-CoV-2. Este análisis se realiza a las personas que son sospechosas de tener un contagio del virus, pero no a las personas ya infectadas.

¿Qué pasa si se da negativo o positivo?

La Organización Mundial de la Salud, aún no tiene información suficiente sobre la utilidad de las pruebas de anticuerpos, ya que, si has desarrolla anticuerpo para el COVID-19, no significa que eres inmune o que no puedes volver a contagiarte, pues, eso a veces funciona y otras no, tan solo se debe pensar en la gripe, la cual, te da varias veces al año, te hayas enfermado o no antes de la misma.

El beneficio de las pruebas con anticuerpos, serán que si se comprueba que actúan cómo lo fueron ante el SARS, la persona quedará inmune a la enfermedad al menos por un par de años, pero, en caso de que esta protección dure menor tiempo, los contagios seguirán y no se podrá desarrollar una inmunidad de manada.

Además, se debe considerar que, al ser una enfermedad nueva no se conoce su comportamiento y, por tanto, todavía no se puede comprobar que las pruebas son realmente confiables, ya que, pueden arrojar resultados que sean falsos negativos y eso podría poner en riesgo a las personas que creen ser inmunes a la enfermedad, por ello, es indispensable que todos continúen acatando las medidas de higiene prevista en la cuarentena.

Tan solo se debe considerar lo publicado por el The New York Times, diario que dio a conocer que, de 14 kits comerciales probados por al menos 50 científicos, tan solo tres fueron acertados.

