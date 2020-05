Coronavirus: “Puede que nunca desaparezca", OMS

Al parecer, con el paso de los días, la pandemia de coronavirus va tomando otro tono, esto luego de que ya se habla de la reapertura de ciertos establecimientos, esto, claro que es una buena noticia, sin embargo también hay un panorama preocupante y que señaló Michael Ryan, el director de emergencias de la OMS: Puede que nunca desaparezca.

OMS explica el panorama del coronavirus

Sí, las recientes noticias sobre la activación de ciertas empresas, atractivos, entre otros que pausaron sus actividades como medida preventiva ante la pandemia de coronavirus, son un gran alivio, mismo que hace pensar que el virus ya no estará, esto puede ser algo utópico puesto que la OMS señaló que puede que no desaparezca.

Tras lo anterior fue dado a conocer el día miércoles en donde señalaron que el coronavirus que origina el Covid-19 podría volverse endémico como el VIH; advirtió ante un posible intento de estimar el tiempo en el que durará la enfermedad, y pidió un “esfuerzo gigante” para disminuirla.

“Es importante dejarlo establecido: el virus puede convertirse en otro virus endémico en nuestras comunidades y puede que nunca desaparezca”, señaló.

Temas de las vacunas contra el coronavirus

El director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, también habló sobre la realidad que se debe anteponer en estos temas, puesto que no le parece que alguien puede predecir el día que ya no estará la enfermedad; piensa que no “no hay promesas en esto y no hay fechas”.

Cabe mencionar que también habló sobre el contexto de la vacunas, puesto que agregó que se están desarrollando más de 100 vacunas potenciales, algunas de estas consideradas en ensayos clínicos, sin embargo los expertos han mencionado las dificultades de encontrar inmunizaciones que sirvan contra los coronavirus.

Un punto muy importante que señaló el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, es que el problema es de todos, y por ende “todos deberíamos” poner nuestro grano de arena para frenar esta pandemia.