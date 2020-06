Coronavirus: Presencia en superficies de hogares casi nula, según investigación. Foto: Infobae

Investigación reciente, pero aun no revisada, analizó la presencia del virus de Covid-19 en el aire y superficies de 21 hogares, dando como resultado solo un 3% de infección en los objetos, te proporcionamos la información.

Antecedentes del coronavirus en superficies

Algunos trabajos publicados anteriormente sobre la duración del virus en diversas superficies, indicaba que el máximo de nueve días permanencia activa en plástico, cuatro días en vidrio, en papel entre cuatro y cinco días, y en metal 24 horas. Dando como conclusión que el virus pudiera resistir varias horas en distintos materiales. Y dado que era un virus que mostraba tasas de contagio elevadas, más vale tomar precauciones.

Posteriormente se descubrió que la principal fuente de contagio para el coronavirus eran las microgotas expelidas por la respiración, el habla, las expectoraciones y estornudos de las personas enfermas. Como dijo el científico Rafael Radi, del Grupo Asesor Científico Honorario, en una conferencia de prensa, apenas 10% de los contagios podría darse por tocar una superficie donde hay partículas y llevarte la mano a la nariz, los ojos o la boca, mientras que el 90% restante se producía por la dispersión de las gotículas.

Este artículo es una preimpresión y no ha sido revisado por pares, es decir que informa sobre nuevas investigaciones médicas que aún no se han evaluado y, por lo tanto, no deben usarse para guiar la práctica clínica. En ciencia no rige el principio de autoridad, es decir, lo que se afirma no es válido porque quien lo diga sea un prestigioso investigador o porque trabaje en una prestigiosa institución, sino porque las conclusiones fueron correctamente desprendidas del correcto análisis de los datos.

El artículo titulado SARS-CoV-2 en muestras ambientales de hogares en cuarentena, está redactado por un grupo de investigadores del Instituto de Higiene y Salud Pública y del Instituto de Virología, ambos de la Universidad de Bonn, Alemania.

Investigación sobre el coronavirus y superficies

En el artículo los autores señalan que el papel de la transmisión ambiental del SARS-CoV-2 sigue sin estar claro. En particular, el contacto cercano de las personas que viven juntas o que conviven en cuarentena doméstica podría generar un alto riesgo de exposición al virus dentro de los hogares. Con eso en mente, se propusieron averiguar qué pasaba en 21 casas donde había enfermos haciendo la cuarentena.

En los 21 hogares realizaron hisopados de garganta de todas las personas adultas y la mayoría de los niños, y obtuvieron muestras de aire, aguas residuales e hisopados de superficie de productos. Todas las muestras, tanto de personas como de aire, cañerías de agua y superficies, fueron luego analizadas con la técnica de PCR en tiempo real para detectar la presencia del coronavirus (es la misma técnica empleada para los test diagnósticos). A su vez, los hisopados positivos se cultivaron, es decir, se colocaron en placas con condiciones favorables para ver si se replicaban y de esa manera analizar la infectividad viral. Esto es importante porque detectar la presencia de un virus no implica necesariamente que ese virus pueda infectar exitosamente al organismo que entre en contacto con él.

Al analizar los resultados de las muestras los investigadores señalan que la contaminación del medioambiente doméstico, medida con los métodos empleados, es insignificante durante la cuarentena.

No pudimos detectar ningún ARN viral en muestras de aire, y sólo fueron detectadas en 3,36% de todas las muestras de fómites, es decir, en objetos inertes que pueden contaminarse con patógenos como las bacterias o virus. Uno podría pensar que algo anda mal en el trabajo, pero de los 43 adultos hisopados, 26 (60,47%) dieron positivo por RT-PCR, lo que indica que sí se dieron contagios en los hogares. El asunto es que el virus no se contagiará por las superficies o el aire, sino debido a las ya famosas gotículas.

Para el aire se hicieron 15 muestras y todas dieron negativas a la presencia de coronavirus. Por eso, en el trabajo los autores señalan que estos hallazgos sugieren que la transmisión de gotas es la vía principal de transmisión y que la transmisión de aerosol desempeña un papel bastante menor. En las superficies como pestillos de puerta, mesas y otros objetos se tomaron 119 muestras, de las que sólo cuatro (3,36%) arrojaron resultados positivos de coronavirus en los test.