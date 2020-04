Coronavirus: El medicamento ivermectina ¿mata el virus?. Foto: Colombia

Ha surgido un rumor acerca de que el medicamento ivermectina mata al coronavirus en 48 horas, pero esto no está comprobado, por lo que no debe tomarla si no es recetada por un doctor.

Científicos piden a la gente no automedicarse si tienen síntomas de COVID-19, lo único que han recomendado ingerir es paracetamol, por lo que el medicamento ivermectina no ha sido autorizado y está descartado.

Medicamentos para el Covid-19. Foto: Expansión Política

¿Para qué sirve el medicamento ivermectina?

Está indicada para el tratamiento de la estrongiloidiasis (infección causada por un tipo de parásito que entra al organismo penetrando la piel, llega a las vías respiratorias y se aloja en el intestino).

Se usa también para controlar la oncocercosis (ceguera de los ríos; infección con un tipo de parásito que provoca sarpullido, protuberancias debajo de la piel y problemas de la vista, como pérdida de visión o ceguera). Este medicamento no mata los parásitos que causan la oncocercosis y, por lo tanto, no cura este tipo de infección.

Ivermectina. Foto: Farmacia

¿Cuál es la dosis del medicamento?

Viene en forma de tabletas para administración por vía oral. Por lo general se toma una dosis única en ayunas, con agua. Si toma ivermectina para el tratamiento de la oncocercosis, es posible que necesite otras dosis a los 3, 6 ó 12 meses para controlar la infección.

Otros usos del medicamento

Se usa a veces para tratar algunas otras infecciones por parásitos, infestación de piojos de la cabeza o del pubis, y sarna (afección cutánea que se caracteriza por prurito, causada por pequeños ácaros que viven debajo de la piel).

Precauciones del medicamento

Informar a su médico y a su farmacéutico si es alérgico a algún medicamento.

Informar si está tomando otros medicamentos con y sin receta.

Indicar si está embarazada, planea estarlo o está amamantando.

Puede tener mareos, vértigo y desvanecimiento.

Consulte si presenta visión borrosa, dolor de cabeza o cuello, convulsiones o dificultad para caminar o estar de pie.

Efectos secundarios del medicamento

mareos

náuseas

vómitos

dolor o hinchazón estomacal

diarrea

estreñimiento

debilidad

somnolencia

molestias en el pecho

TE PUEDE INTERESAR: Ensayos con el plasma de los pacientes curados como tratamiento contra el coronavirus

Hasta estos momentos no hay cura contra el coronavirus, aunque en redes sociales circule una gran cantidad de información que dice que hay medicamentos que pueden curarlo. Te invitamos a informarte y consultar médico en caso de algún síntoma.