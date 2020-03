Coronavirus: ¿Cuáles son los peligros de elaborar tu propio gel antibacterial? Foto: Sopitas.

Las compras de pánico por la pandemia del coronavirus, COVID-19, ha provocado el desabastecimiento del gel antibacterial, y aunque una solución a ello, es elaborarlo en casa, pero, ¿podría ser peligroso?, te decimos las recomendaciones que debes saber antes de poner manos a la obra.

Elige la receta correcta para elaborar gel antibacterial

El médico Antonio Clemente Ruíz de Almirón de la Academia Española de Dermatología y Venereología, comentó sobre los riesgos de fabricar tu propio gel antibacterial: “El principal peligro es que no lo hagamos de forma correcta o que sigamos una receta que tenga una eficacia dudosa".

No se debe confiar en el internet

Antonio Clemente Ruíz, señaló: “Nos estamos fiando de internet y, con la alarma social que hay, están surgiendo muchos bulos, recetas caseras y cosas que no tienen eficacia demostrada”.

Gel antibacterial pone el peligro la piel

Clemente Ruíz, enfatizó: “Difundir todo esto puede hacer que haya gente que confíe en algo que realmente no tiene eficacia probada contra el virus o que incluso podría ser perjudicial para la piel".

Gel hidroalcohólico casero

El experto advierte sobre: “Un video que ha estado circulando mucho en España es el de un farmacéutico en Cádiz que propone una receta bastante sencilla para fabricar gel hidroalcohólico".

Y asegura que:

"Si esta receta se hace correctamente, sí que es eficaz”.

Sin embargo, advierte: "Pero esta receta requiere alcohol en bastante cantidad y ahora también hay desabastecimiento de alcohol. Y también se necesita glicerina, lo cual no es algo que tengamos normalmente en casa”.

Gel antibacterial casero puede ser poco efectivos

El médico Antonio Clemente Ruíz de Almirón, señala que, las personas que hacen sus geles antibacteriales en casa no siempre pueden conseguir los materiales que necesitas, creando geles antibacteriales poco efectivos.

Además, hay una serie de recetas extrañas que, no tienen sustento científico, pues, comentó: "He empezado a ver recetas y fórmulas, por ejemplo, de aceite de árbol del té, combinaciones de herboristería con mezclas extrañas, etc., cuya eficacia es muchísimo más que dudosa".

¿Qué gel antibacterial se debe comprar?

Los geles desinfectantes deben poseer al menos el 60 por ciento de alcohol, de lo contrario, no podrían ser efectivos, así lo declaran los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, entre demás autoridades de salud.

El experto sugirió: “hay que buscar los geles que ya están avalados por las normativas de las agencias de medicamentos".

¿Qué sucede si no hay gel antibacterial?

Usar un gel antibacterial solo se presta cuando no se cuenta con agua y con jabón; por lo que, no es tan indispensable como se piensa, por ello, Ruíz de Almirón, sugiere lavarse las manos con frecuencia.

Sobre la efectividad del jabón y el agua, el médico, informa: “Una de las características que tiene el coronavirus es que es un virus que tiene una capa lipídica y por lo tanto es relativamente sensible a los desinfectantes habituales".

Pues, asegura:

“Por eso simplemente un lavado de manos con agua y jabón es suficiente".

