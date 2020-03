Coronavirus: ¿Cómo enfrentar la cuarentena con perros y gatos dentro del hogar? Foto: 65 y Más.

El nuevo coronavirus, COVID-19, ha dejado en casa a millones de personas en todo el mundo, esto con la finalidad de detener el contagio de la enfermedad, y con eso, ¿qué sucede con las mascotas?, por supuesto debes cuidarlas mientras estés en cuarentena, pero, ¿cómo hacerlo?, en este artículo cómo enfrentar 14 días con tus perros y gatos en casa.

Recomendación sobre el contacto con animales

La World Small Animal Veterinary Association (WSAVA), ha indicado, según lo aseguró la médica veterinaria Carolina Chávez que, se recomienda reducir el contacto con las mascotas si una persona está infectada con el coronavirus, COVID-19, pues, hasta el momento no se sabe con precisión qué efectos tiene el virus en los animales.

Dueños de mascotas preocupados por la cuarentena

Carolina Chávez, comenta que, con la llegada de la cuarentena, también, llega la preocupación de no saber qué hacer con las mascotas, particularmente hablando de los perros, pues, se deben tomar medidas para hacer que no se estresen estando dentro de un espacio pequeño, departamento o casa.

Al respecto, la veterinaria, declaró: “Si viven en casa con jardin, parque, terraza o accesos exteriores él se adapta a esos espacios. Pero si viven en departamento y está acostumbrado a salir al menos dos veces al día para hacer sus necesidades, lo ideal es que la persona pueda buscar una solución”.

Perros y gatos, también, entrarán en cuarentena

Miguel Onofrio Longo, médico veterinario, recomendó: “Si una persona tiene que hacer cuarentena no puede sacar a su perro, por lo que su animal también debe cumplir ese periodo en casa. No hay riesgo de que el perro se contagie nada, lo que sería una antropozoonosis”.

¿Cómo enfrentar la cuarentena con un perro?

El médico veterinario, señaló: “La mejor manera de pasar esos días es en calma y en paz porque el animal tiene que adaptarse a la nueva situación sin que nada lo ponga nervioso porque si está acostumbrado a salir a pasear esta es una situación nueva también para él y no va a ser fácil, pero si uno lo calma, lo mina, juega con él eso estará bien para el perro”.

¿Qué hacer si el perro está acostumbrado a pasear?

Si no se desea estresar a la mascota, se puede optar por continuar con los paseos, siempre y cuando se cumplan todas las recomendaciones de salud, en caso de que el dueño esté contagiado con el coronavirus, COVID-19, para prevenir el riesgo propagación de la enfermedad, pues, Onofrio Longo, comentó:

“Limpiar picaportes con solución de agua alcoholizada al 70 %, que la persona que lo pase use alcohol en gel, que no se toque la cara mientras esté en contacto con el animal y que al devolverlo no se salude con la persona en cuarentena”.

¿Cómo enfrentar la cuarentena con mi gato o gatos?

Generalmente, muchas dueñas de gatos, mantiene a esas mascotas dentro de sus casas, las cuales, están adaptadas con diversos juguetes y torres, para que, los felinos de ocupen y no se estresen, pero en caso de que, no se sea así, y tengas que llevarlo dentro de tu hogar, durante 14 días, la sugerencia es, adaptar un espacio especial para ellos con todos estos artilugios divertidos que, le permitirán adaptarse más rápido a sus nuevas condiciones de vida, así que, llénate cajas de arena y rascadores.

Al respecto, el médico veterinario, informó: “En muchos casos los gatos son más mimosos que los perros y buscan más el cariño de la persona, así que ellos no tendrán problemas”.

