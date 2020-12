Coronavirus: Acudir a restaurantes podría incrementar el riesgo de contagio

Acudir a restaurantes puede incrementar el riesgo de contagiarse de Covid-19. Foto:Hosteltur

El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos afirma que al comer y beber en restaurantes se descuida el uso correcto de cubrebocas, por ello los comensales tienen el doble de probabilidades de adquirir coronavirus, comparado con otras actividades, donde las mascarillas se utilizan de forma adecuada, te informamos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), han indicado que el aislamiento social es una de las estrategias clave durante la emergencia sanitaria; sin embargo, la larga duración de la epidemia y la necesidad de reactivar las actividades económicas han obligado a que sean reabiertos comercios como los restaurantes.

Estudio de propagación del Coronavirus en Restaurantes

Una investigación dirigida por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC) ha publicado recientemente un estudio en el que advierte que comer y beber en establecimientos puede aumentar el riesgo de adquirir Covid-19.

Si bien se conoce que la exposición entre personas favorece la transmisión del virus, la CDC explica que aún es difícil evaluar las exposiciones en la comunidad, a fin de encontrar cuáles son las que facilitan más contagios.

Los participantes con y sin Covid-19 informaron exposiciones comunitarias similares, con la excepción de ir a lugares con opciones para comer o beber, y en tal caso los adultos con Covid-19 tenían aproximadamente el doble de probabilidades que los participantes de control que informaron haber cenado en un restaurante en los catorce días antes de enfermarse.

Además, casi la mitad de las personas con Covid-19 en el experimento informó haber ido de compras y visitar a personas en sus casas durante los catorce días anteriores al inicio de los síntomas, lo que supone una dispersión del contagio.

Otra nota a tomar en cuenta es que los casos con Covid-19 que informaron ir a restaurantes y locales de bebidas también declararon que durante su estancia en el local las personas cuidaban la sana distancia, la higiene y el uso de cubrebocas.

En el rastreo de contactos se determinó que la mayoría de las exposiciones subsecuentes al virus ocurrieron por contacto cercano con miembros de la familia, originando transmisión doméstica.

El 14% de las personas que recibieron un resultado negativo en la prueba del SARS-CoV-2 informó haber estado en contacto cercano con una persona conocida con Covid-19, pero en ambientes domésticos, con las medidas de seguridad.

Riesgo de contraer Covid-19 en Restaurantes

Diversos estudios han determinado que incluso si se implementan las medidas de distanciamiento social y se exige el uso de mascarillas en lugares con muchas personas, estas medidas podrían no ser eficaces, ya que la otra cuestión es que los cubrebocas no se pueden usar de manera adecuada mientras se come o se bebe.

Entre diferentes actividades, como ir de compras, estar en oficina o en casa, usar el transporte público, ir a reuniones religiosas, ir al gimnasio e ir a restaurantes, en esta última hay más probabilidad de adquirir Covid-19.

