Copia los LOOKS de la protagonista de “Los Bridgerton” este 14 de febrero

¿Quieres estar a la atura de “Los Bridgerton”?, pues la moda lo hace posible, y aunque tal vez no se puede tener todos los hermosos vestidos, hay una solución, puedes inspirarte en los look de la vida real de su protagonista, Phoebe Dynevor, si lo haces, no habrá duda de que cautivarás a cualquiera este 14 de febrero.

Así son los románticos looks de Phoebe Dynevor

Phoebe Dynevor, ha causado furor en los fanáticos de la moda que aman “Los Bridgerton”, pues se han enamorado de sus look femeninos, minimalistas, casuales y relajados, pero sobre todo por el aura romántica que emiten, lo que los hace perfectos para una cita de este 14 de febrero, ¡te verás hermosa!

Phoebe Dynevor. Foto: captura de pantalla Instagram phoebedynevor

Para lucir romántica y femenina no tienes que gastar mucho dinero, y aunque muchas quisiéramos llevar los increíbles vestidos de las protagonistas de “Los Bridgerton”, sería difícil ser práctica con lo extravagantes y pomposos que son, y Phoebe Dynevor, lo confirma con los looks que lleva en su vida cotidiana los cuales se componen de jean con tenis, franelillas de tiros delgados y faldas a media pierna.

En caso de que este 14 de febrero lo que estás buscando es robarte la mirada de los más guapos, debes elegir un vestido midi como lo hace Phoebe Dynevor, pues te verás muy femenina y mostrarás un poco las piernas, opta como ella, por estampados sutiles, ¡nadie se te podrá resistir!

Ahora bien, si en este día tan especial lo que quieres es derrochar glamour y sofisticación, nada te irá mejor que vestido largo de escote a cuadro y de tiros, pues estilizará tu figura y enmarcará tu pecho, y si es posible elige alguno con encajes, así conseguirás un look romántico femenino que esté a la altura del amor este 14 de febrero y harás un guiño a las protagonistas de “Los Bridgerton”.

Con información de Publimetro.