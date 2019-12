“Convénceme de Vivir”, una novela para reencontrarte con la vida

La reconocida tanatóloga y autora bestseller Gaby Pérez Islas presenta su primera novela para compartir un profundo mensaje a quienes piensan que lo han perdido todo. A través de Editorial Planeta llega "Convénceme de Vivir", obra de 192 páginas.

La sugerencia de Gaby Pérez para modificar la forma de decirnos lo que nos sucede es agregar dos palabras: por ahora. De modo que cuando me diga: es que no tengo trabajo, termine con diciéndome, por ahora.

Después de compartir toda una vida, el esposo de Bárbara muere. Ella, a sus 81 años de edad, queda devastada por la situación, pierde el rumbo. A bordo de un crucero, decide abandonarlo todo, incluso a sí misma. Se despide de su familia, de su casa y de los recuerdos que alguna vez la hicieron feliz.

Gaby nos recomienda: recomienda: “ánclate en el presente, la angustia viene cuando nos movemos en el tiempo verbal del futuro”.

¿Cómo recuperar las ganas de vivir? Bárbara pasa las tardes llorando sobre cubierta acompañada de una libreta roja, en la que escribe sus memorias. De pronto, una misteriosa mujer se acerca a ella y de manera inesperada convierte su viaje en una oportunidad para aprender que, aunque las olas golpeen con fuerza, siempre habrá una razón para llegar a la orilla.

‘Convénceme de Vivir’ es una novela catártica, narrada con un lenguaje sencillo y en la que la autora permite a los lectores adentrarse en lo sucedido gracias a un diario que escribe la protagonista.

La generación millennial vive en medio de serias dudas, porque no sabemos si elegimos la carrera adecuada, si estamos con la persona indicada, propiciando que en la actualidad se viva con mucha angustia, pero parte de darle sentido a la vida es tomar decisiones y asumir los riesgos, con el aprendizaje que el fracaso implica, porque no hay mejor maestro que este.

Gaby afirma que gracias a la muerte es que la gente se cuestiona la vida. “La muerte viene a enseñarnos que en la vida no venimos solo a ganar, venimos a perder, porque en la pérdida está el aprendizaje y el crecimiento”.

La vida no viene con un manual de instrucciones, por eso modificar la narrativa con la que nos contamos nuestra historia es básico. Gaby Pérez asegura, “nos daña lo que nos pasa, pero nos daña mucho más lo que nos contamos a nosotros acerca de lo que nos pasa. Cuando me estoy repitiendo: ‘es que estoy solo, es que no he hecho nada de mi vida, esas afirmaciones tan severas nos acaban”.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/





Gaby Pérez Islas es autora de Cómo curar un corazón roto (2011), Elige no tener miedo (2013) y Viajar por la vida (2015). Es licenciada en Literatura Latinoamericana con estudios a nivel maestría en Tanatología. Tiene diplomados en Logoterapia, Codependencia y Suicidología. Atiende en consulta privada e imparte cursos y talleres. Es colaboradora en diversos medios de comunicación y una entusiasta conferencista motivacional.

Ricardo D. Pat