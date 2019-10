Controla los ‘baby hairs’ de la manera más chic con estos fabulosos peinados

Los cabellitos rebeldes o baby hairs que ‘echan’ a perder un look no son propios del cabello rizado, en realidad, cualquier melena podría enfrentarse a estos rebeldes sin causa, por eso el dia de hoy te diremos cómo domarlos y convertirlos en un aliado más de tu peinado.

Típico, tienes el outfit y el maquillaje perfectos, pero el cabello simplemente no se acomoda; esos ‘baby hairs’ que permanecen parados y estáticos no se acomodan con nada y pareciera que el gel o el spray son tu única solución, ¡pero no quieres terminar con la melena tiesa y pesada!, ¿qué podrías hacer?

Para tu fortuna y la de muchas mujeres más en el mundo, la percepción de estos ‘cabellitos’ ya ha cambiado y ahora es posible convertirlos en un elemento más de tu peinado, sólo es cuestión de ingenio y poner en práctica alguno de estos consejos.

Por ejemplo, una de las opciones más populares que se viralizó a través de redes sociales fue utilizar un cepillo de pestañas (o de dientes) para peinarlos; agregas un poco de spray y posteriormente peinas. Al evitar el contacto directo del fijador con tu cabello logras un look más natural y relajado, sin tener el cabello embarrado.

Otra opción sería peinarlos de las siguientes maneras:

Pasadores

Dado que los pasadores y accesorios de cabello continúan siendo tendencia, son la herramienta ideal para controlar a los baby hairs, sólo es cuestión de acomodarlos y sostenerlos con los pasadores. Además de peinada, lucirás más femenina y a la moda.

Trenzas

Las trenzas las puedes emplear de diversas formas, ya sea que las comiences desde la raíz del cuero cabelludo para sostener los baby hairs con otros mechones de cabello, o que trences en la parte posterior e incorpores a estos pequeños rebeldes como parte de la estética del look.

Chongo o media cola alta

Algo que vemos en muchas famosas como Rihanna o Kim Kardashian es que peinan sus baby hairs con gel para darles formas ‘extravagantes’ o divertidas, que le dan un toque ‘cute’ al peinado y se convierten en un accesorio más de sus chongos o coletas.

