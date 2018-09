Contrata tu seguro de gastos médicos mayores cuando estás sano

Contrata tu seguro de gastos médicos mayores cuando estas sano.

La salud nadie la tiene comprada, pero si puedes comprar cuando tienes salud la mejor atención médica posible, y justo para esto es que contratar un seguro de gastos médicos mayores (GMM), se convierte en la tranquilidad que la familia completa necesita, porque nadie está exento a sufrir un accidente o de la noche a la mañana sufrir de alguna enfermedad que desestabilizará la economía familiar.

¿Qué es un seguro de GMM?

Un seguro que permite armar tu plan de acuerdo a los hospitales en los que prefieres ser atendido y adecuado a tus necesidades económicas para que pagues sólo por lo que necesitas.

¿Qué cubre este seguro?

Los gastos en que incurra el asegurado con motivo de la atención médica para el restablecimiento de la salud biológica, por ejemplo: honorarios por consultas médicas, tratamientos médicos y/o quirúrgicos, sala de operaciones, recuperación y curaciones; análisis de laboratorio, medicamentos, entre otros.

Algunas ventajas que ofrecen la mayoría de estos seguros:

- Asistencia y médico las 24 horas.

- Segunda opinión médica sin costo.

- Urgencias y/o emergencias médicas en el extranjero.

-Ayuda para maternidad

-Cobertura gratuita del recién nacido desde su nacimiento hasta la siguiente renovación.

- Pago de prima, deducible de impuestos.



Tope de edad para su contratación:



Los límites de edades para contratar este Seguro es de 0 a 70 años.

Planes nacionales e internacionales

Los seguros de Gastos Médicos Mayores van más allá de simplemente asegurarle en caso de una enfermedad grave o emergencia. Incluye acceso a una variedad de beneficios para cuidar de su bienestar todo el año, ya sea en México o en casi cualquier parte del mundo, dependiendo del plan que se contrates.

Una vida más larga, sana y feliz es posible

Planes con diferentes límites, beneficios y claras coberturas de salud para que se pueda cambiar de un plan a otro de a acuerdo a sus necesidades.

¿Cómo elegir el mejor seguro de gastos médicos mayores?



El seguro de gastos médicos mayores ideal no es el mismo para todos. Debe de haber un buen análisis de necesidades: depende de la situación económica, la edad, los antecedentes económicos familiares y la condición actual de salud.





Para elegir un buen seguro de gastos médicos mayores, se deben de tomar en cuenta tres aspectos principales:





Deducible: es la cantidad fija que debes pagar en caso de enfermedad o accidente.



Coaseguro: es el porcentaje que se aplica al monto total de los gastos derivados del accidente o enfermedad. A este monto se le descuenta el deducible.



Red hospitalaria: las instituciones que brindan servicios de salud a las que puedes acudir en caso de siniestro.





Errores más comunes al contratar un seguro de gastos médicos mayores

- No guardar las pólizas de seguro. La carátula de la póliza te garantiza que la aseguradora respetará la antigüedad y los periodos de espera. Las compañías de seguros pueden cambiar su sistema de tecnologías de información y no arrastrar los registros anteriores pero, al conservar la póliza, “papelito habla”.

- No preguntar. Todo seguro de gastos médicos tiene restricciones: hay muchos procedimientos que no están cubiertos, como la cirugía estética. Si se presenta una complicación por un gasto no cubierto, la complicación tampoco será cubierta por el seguro.

- Cambiar de aseguradora si tuviste un siniestro. Si un paciente se cambia de la aseguradora Alpha a la aseguradora Beta, la aseguradora Beta no será capaz de cubrir los gastos si es necesaria una segunda intervención, salvo que exista un documento que avale. Se recomienda no cambiarse de aseguradora después de un siniestro pero, en caso de hacerlo, verificar que la asegura nueva respete los padecimientos cubiertos por la aseguradora anterior.

Por favor tenga en cuenta que algunos de sus beneficios deben ser pre-aprobados y que los períodos de espera y exclusiones aplican en todas las compañías aseguradoras y que este es un seguro que debe contratarse cuando se está saludable.