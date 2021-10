Contaminación del aire daña más el corazón que el colesterol o el sobrepeso

De acuerdo al estudio Taking a stand against air poluttion – The impact on cardiovascular disease, la contaminación del aire sería la cuarta causa más común de enfermedades cardiovasculares, superando a factores como el colesterol.

El estudio de 2019 revela que factores como la alta tensión, fumar, mala alimentación y sedentarismo causan más mortalidad entre las personas con enfermedades del corazón; la investigación es respaldada por la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud asegura que la contaminación del aire causa 13 muertes por minuto a nivel mundial, por lo que la SEC propone una subdisciplina en los hospitales denominada cardiología ambiental.

¿Qué es la cardiología ambiental?

Especialistas proponen la creación de una especialista llamada cardiología ambiental

Según la OMS, apróximadamente, el 31% de las enfermedades cardiovasculares podrían prevenirse si disminuyeran los niveles de contaminación ambiental. Organismos como la SEC buscan crear una subespecialidad enfoncada en este factor de riesgo.

Ana Navas-Acién, epidemióloga de la Universidad de Columbia, apoyó la necesidad de un cambio de paradigma en el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares para “incluir las exposiciones ambientales como factor de riesgo y desarrollar estrategias de salud pública.

"El tratamiento y la prevención de la enfermedad cardiovascular se centra en el control de los factores de riesgo clásicos: la hipertensión, el colesterol elevado, la diabetes, el sedentarismo, el sobrepeso y el tabaquismo [...] Respirar aire contaminado es como comer mal", explicó la especialista.

Como un estudio predecesor de la cardiología ambiental, Estados Unidos trabaja en la creación de "intervenciones clínicas que puedan atajar problemas ambientales", como la quelación, una terapia para eliminar los metales pesados del organismo.

¿Qué es la contaminación del aire?

Contaminación del aire provoca miles de muertes en el mundo

También llamada contaminación atmosférica, se cuando se presentan materias o formas de energía dañinas para los seres humanos, animales e incluso plantas al aire. Pueden reducir la visibilidad, provocar malos olores y provocar enfermedades.

Como te explicamos en La Verdad Noticias, las emisones de autos, productos químicos de fábricas, polvo, polen y esporas de moho son causantes comunes de la contaminación del aire que provoca el 6.8% de las muertes anuales de mexicanos.

