Contacto cero: 5 pasos para olvidarte de tu ex novio

El contacto cero se ha vuelto una herramienta muy popular al terminar una relación, sentimental o amistosa, pues busca aportar paz a la vida de los involucrados y dejar que todo siga su camino sin prisas ni presiones.

Esta herramienta, se basa en la conexión nula entre las personas, se recomienda hacerlo por lo menos un mes, así que hoy en La Verdad Noticias te decimos cómo aplicar el contacto cero sin fallar en el intento.

¿Cómo aplicar el contacto cero?

No contacto en redes sociales.

Lo ideal es que elimines o bloquees a tu ex novio o ex amistad en redes. Tal vez no te sientas cómoda haciéndolo, por lo que te sugerimos que empieces silenciando su cuenta para que no puedas ver las interacciones con otros contactos y reduzcas la posibilidad de ver algo que te haga sentir mal.

Evita vínculos comunes

Después de una larga relación ya sabes a qué personas frecuenta. Los sitios a los que se dirige y la gente que podría reunirte con él. Utiliza esta información para alejarte de ahí y evitar saber de su vida, ya que no te hacen ningún aporte positivo.

No busques información

Tal vez en cada cierto tiempo tendrás la curiosidad de saber de su vida y lo que está haciendo, pero piensa que al final eso no cambia la situación. Lo único que puede pasar es que tu estado de ánimo se vea afectado si ves algo que no te gustó o te haga sentir bien.

Enfócate en otras cosas

El mejor tip es que centres tu energía en otras cosas. Enfócate en aumentar el amor propio. Retoma los hobbies que habías dejado, encuentra nuevas aventuras y proyectos para transformar tu sentimiento en algo bueno para ti.

Acepta el cambio

La parte más simple y compleja es aceptar la situación. Entender que estás haciendo este contacto cero con esta persona para cuidarte y priorizar tus sentimientos es muy importante. Es normal que te sientas triste y agotada, pero debes sentir estas emociones con profundidad para después soltarlas. Permítete vivir tu duelo, sin olvidar el motivo por el cual tomaste la decisión.

¿Cuánto tarda una persona en olvidar a su ex?

De acuerdo con expertos en el tema, el tiempo que nos puede tomar superar a alguien oscila de los 6 a los 24 meses. Claro que todo depende de la importancia de la relación y de los pasos que tomamos después de terminarla.

