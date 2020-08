Consume agua caliente con limón y ¡sorpréndete con los resultados!

Beneficios de beber agua con limón. Foto: 65ymás

Beber todas las mañanas durante un mes al menos una taza de agua caliente con jugo de limón fresco mezclado, te ayuda a disminuir la hinchazón, mejora tus niveles de energía y aclara tu piel ¿quieres más?, continúa leyendo la nota y asombrate.

Experiencia de tomar agua con limón

Siempre tomo agua con limón cuando salgo a correr, por lo que probar agua caliente con limón a primera hora de la mañana durante un mes me pareció el impulso perfecto y no demasiado desafiante para mi rutina. Para este experimento, bebí al menos de 10 a 12 onzas de agua caliente mezclada con el jugo de una rodaja de limón a primera hora de la mañana durante un mes. Noté que estaba menos hinchado, se supone que el agua caliente con limón despierta el sistema digestivo.

El té de manzanilla o de menta eran mis opciones anteriores para sentirme hinchado o tener malestar estomacal. Pero durante este desafío, en cambio, recurrí al agua de limón durante mis momentos de hinchazón y descubrí que funcionaba.

Beneficios del agua con limón

Hinchazón

Disminuye la hinchazón de los alimentos que normalmente me la causan, como el arroz o las barras de proteínas.

Aclara la piel

Mi piel estaba un poco mejor al final del mes. Los productos para el cuidado de la piel pueden ser costosos, así que creo que vale la pena probar cualquier cosa natural o barata antes de desembolsar un montón de dinero. El agua de limón parece ser una buena cosa para incorporar a una dieta antiinflamatoria, ya que contiene propiedades antioxidantes y puede ayudar a promover una piel mejor.

Después de 30 días, descubrí que mi piel estaba un poco más brillante y clara después de mi taza de agua caliente con limón. Aunque no fue una diferencia drástica, noté menos imperfecciones y menos aceite al mediodía a fin de mes.

Necesidad de cafeína

Beber agua con limón me ayudó a controlar mi necesidad de cafeína por las mañanas. Soy alguien que normalmente consume cafeína, pero traté de usar el agua caliente con limón como sustituto de la bebida energética que suelo beber todas las mañanas. Al principio, fallé. Hay algo sobre la carbonatación antes de las 9 am que mi cuerpo anhela.

Pero unos 10 días después, finalmente llegué al punto en que no consumía cafeína de ningún tipo hasta las primeras horas de la tarde, lo cual fue enorme para mí. Para el día 25, me di cuenta de que dependía menos de la cafeína y simplemente bebía más agua, a menudo agua de limón, durante todo el día. No estoy totalmente libre de cafeína después de mi experimento, pero tengo menos cafeína químicamente que hace 30 días.

Mejora la rutina

Comprometerme con este experimento me ayudó a establecer una rutina matutina. Quería asegurarme de que no me olvidaría ni me saldría del camino, así que configuré mi alarma a la misma hora exacta todos los días, preparé mi desayuno y agua caliente con limón, comí mientras revisaba mis correos electrónicos, me duché y luego tomé mi día. Esto me obligó a despertarme un poco más temprano, pero también me permitió tener una mañana mucho más relajada, en lugar de correr y correr al trabajo.

Disminuye los síntomas del resfriado

A mitad de mi experimento, cogí un fuerte resfriado. Dupliqué (y en los días especialmente malos, tripliqué) mi ingesta de agua caliente con limón, ya que me calmaba y me ayudaba a aclarar la cabeza. El agua de limón no siempre curará un resfriado, pero según la Clínica Mayo, beber líquidos calientes puede ayudar a aliviar la congestión y mantenerte hidratado cuando estás enfermo.

Los únicos inconvenientes de este experimento fueron que tuve mucha más sed de lo habitual durante todo el día y que el agua caliente con limón sabía cada vez menos sabrosa a medida que avanzaba el mes. Después de ver los beneficios de beber agua caliente con limón todas las mañanas, definitivamente es algo que se recomienda ampliamente intentar.