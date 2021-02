Consultar a las cartas el futuro, desde casa

Cada tarotista tendrá una respuesta diferente a la pregunta de cómo realizar una lectura del Tarot. Esto es porque existen muchísimos métodos y técnicas para llevar a cabo una lectura de cartas. No existe una forma exacta, como si fuera una receta de cocina, de cómo aplicar la cartomancia. De hecho, es muy válido que cada intérprete pueda crear un método personalizado, partiendo de los clásicos.

La lectura del Tarot presencial no difiere en mucho respecto a las tiradas virtuales en línea. Puedes estar seguro, si realizaras una consulta de este tipo, que será igual de funcional a que si un tarotista te leyera las cartas en persona. De hecho, es ya muy común, más desde el inicio de la pandemia, el tener una lectura online, como las del tarot en línea gratis (de por sí ya era mucho más frecuente). De alguna forma, hay que adaptarse a los nuevos tiempos y a la tecnología y, aunque no ha desplazado del todo a las tiradas presenciales, sí que es más habitual.

En algunos sitios web esotéricos, como el de la referencia del enlace que te dejamos en el párrafo anterior, ofrecen consultas de muchos tipos, como: La tirada completa, la de 3 cartas que abarca tiempos: pasado, presente y futuro; el de la baraja gitana, el del dinero y trabajo, y cómo olvidarnos de la tirada de cartas sobre el amor. También se ofrecen lecturas más específicas, como para preguntar solamente SI o NO, sobre algo que te inquiete. Dicho sitio cuenta también con otro tipo de oráculos que son totalmente gratuitos.

Herramientas para comprender el tarot

Existen muchos libros de Tarot que nos pueden ayudar a comprender cómo funcionan las tiradas de tarot (sobre todo para los que guardan un poco de escepticismo). En este arte adivinatorio, se suma la teoría con la intuición y la práctica. Como tradición esotérica, su valor es inmenso, por el simbolismo de los arquetipos de cada arcano.

De igual forma, se pueden encontrar muchos cursos que introducen a los interesados, en la práctica de cómo leer cada arcano. Puedes recurrir a ello sea que estés interesado en dedicarte a eso porque sientas que tienes un don, o bien solo para comprender mejor de dónde vienen los consejos y mensajes que te darán.

Recuerda que la cartomancia se basa en principios esotéricos ancestrales, y dicha práctica NO acarrea ningún tipo de riesgo. Es importante, como consejo final, que el consultante se concentre al elegir las cartas o barajar el mazo. ¿Te han leído las cartas alguna vez? Si no es así, te invitamos a que pruebes esta experiencia, que consideramos que todos deberían probar alguna vez en la vida. Pero ojo: NO caigas en sugestiones y recuerda que el futuro tú lo creas.