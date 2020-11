Consejos que te ayudarán a encontrar el AMOR perfecto y duradero

Deja que el amor perfecto llegue a tu vida con estos consejos. Foto: elconfidencial.com

En la vida se vale cometer errores, somos humanos, es normal; sin embargo hay de errores a errores y uno de los que podríamos evitarnos es el momento de encontrar no solo una pareja, sino el amor perfecto. Desafortunadamente no todos hemos tenido la suerte de poder encontrar esta perfección, sin embargo te daremos unos consejos más adelante para que tu búsqueda y encuentro con el amor de verdad sea realmente exitosa.

La importancia de encontrar el amor perfecto

Expertos en psicología y análisis de parejas, señalan que cuando una persona se encuentra acompañada del amor perfecto o verdadero es capáz de mantener o emprender una vida mucho más saludable, es mucho más feliz y tiene paz en su interior.

El amor perfecto solo se consigue con la elección perfecta. Foto: buenavida.pr

Es por todo lo anterior y más, que nos queda claro que vale la pena dedicar tiempo y energía a encontrar el amor perfecto para nosotros. Así que te dejamos estos consejos para encontrar el perfecto y verdadero para tu vida:

Conoce a muchas personas solteras

El conocer a muchas personas solteras te permitirá descubrir poco a poco algunos detalles, emociones, conceptos, formas de pensar o sentimientos que ni tú sabías que tenías porque no lo habías explorado, así que busca lugares para socializar en donde haya muchas personas, incluso hoy día las citas online o las redes sociales pueden ser también una opción para conocer a más personas, señala el sociólogo de Stanford Michael Rosenfeld.

Conócete tú mismo y lo que necesitas de alguien más

De principio, una regla básica para encontrar el amor perfecto es primero tienes que saber quién eres quién y qué tipo de pareja necesitas. Sin embargo, ten en cuenta que todos necesitamos algo diferente en una pareja. Así que selecciona aquellas cualidades que deseas en una persona y no te conformes hasta que encuentres a alguien con esas cualidades. Así que no olvides preguntar en tu primera cita: ¿Estás buscando matrimonio o simplemente una conexión?, ¿Quieres tener hijos?, ¿Donde quieres vivir?

Si estás buscando matrimonio y la otra persona solo está buscando una conexión, no intentes que cambie de opinión; es mejor que te alejes y no pierdan su valioso tiempo.

Sé espiritualmente compatible o que respetarán creencias

Este punto pareciera no ser de gran relevancia, pero es todo lo contrario, si deseas estar con el amor perfecto, pues matrimonios se han destruido por esta razón, al intentar cambiar las creencias de su pareja y todo lo que ello conlleva. En este caso la pregunta cuando se conocen será ¿en qué fe criarías a los hijos? la respuesta debe ser satisfactoria para ambos.

Asegúrate de ser sexualmente compatible

En este punto hay casos totalmente extremos, por ejemplo: hay quienes no se preocupan por el sexo y realmente no lo necesitan. Otros desean tener sexo todos los días. Otros solo necesitan sexo una vez al mes. Si una persona que necesita sexo una vez al mes se casa con alguien que necesita sexo dos veces al día, surgirá un conflicto y la relación probablemente se termine en poco tiempo.

El amor perfecto también es cuestión de química. Foto: elpersonalista.com

Deben ser compatibles emocionalmente

Este punto toma relevancia a la hora de encontrar al amor perfecto, porque hay personas que les gusta estar abrazados, tomarse de las manos y decir y escuchar palabras de afecto y amor, sin embargo, si la otra persona no les gusta la cercanía física (excepto durante el sexo) y no puede decir palabras de amor, este matrimonio tiene gran probabilidad de romperse, al no alimentar tus emociones.

TE PUEDE INTERESAR:¿Se acabó el amor? Estas señales indican que debes terminar tu relación

����������Sigue estos trucos para que tus amarres sean efectivos��������https://t.co/B0AShSlD7P — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) October 3, 2020

Te aconsejamos que mantengas la esperanza y al mismo tiempo seas paciente y perseverante, porque existe la pareja adecuada para ti, tu amor perfecto; solo necesitas encontrarlo. Pero te aseguramos que si prestas atención a la reacción de tu cuerpo cuando conoces gente. Su cuerpo le hará saber, sintiéndose cómodo y emocionado al mismo tiempo, con el corazón acelerado, sensaciones de mariposa, cuando la persona adecuada esté frente a ti.

Si quieres más consejos para el amor en La Verdad Noticias te recomendamos el siguientes canal de YouTube Amanda Merbu.

Con información de psychologytoday.com