Consejos prácticos para que tus hijos vean poca tv

Ver tv ha generado una serie de problemas en la conducta de muchos jóvenes y niños, ya que hace que sean más impulsivos, sufren déficit de atención, duermen pocas horas, tienen mayor posibilidad de padecer sobrepeso u obesidad y que además puede acarrear otras consecuencias a futuro.

El exceso de tv resulta perjudicial en muchos aspectos, ya que es uno de los hábitos de consumo más perjudiciales por la publicidad mal orientada que incita a los niños actuar de muy mala forma y hasta de tener un comportamiento poco social, por lo que puedes hacer algunas acciones para reducir que vean aún más sus programas de tv.

Desarrolla un plan

Lo mejor que puedes hacer es pregúntale cuáles son sus dos programas favoritos de televisión y a qué hora se emiten, puedes buscar una forma en la que no se los pierdan pero que no afecte su bienestar, debes analizar la hora y el contenido del programa, de tal manera que no se queden frente al televisor durante muchas horas, si respetas su deseo obtendrás buenos resultados.

Actividades al aire libre

Para que estén menos horas frente al televisor, puedes realizar una serie de juegos al aire libre, para que se relacionen con el exterior y respiren aire fresco, pueden salir a caminar, si tienen mascota es ideal para los dos.

Algún deporte

Si a tus hijos les gusta algún deporte pueden practicarlo durante tres veces a la semana, eso le ayudará a mantener un buen estado físico, a distraerse y a convivir con más niños.

Establece tiempos

Pon límites sobre cuánto tiempo tienen permiso de ver la televisión, algunos sugieren de una hora diaria para niños de 2 años en adelante.

Cero televisores en la habitación

Si no tienen el televisor dentro de la habitación puede beneficiar a que los niños no tengan la ansiedad de que querer pasar más tiempo dentro de su cuarto viendo tv.

