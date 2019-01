Consejos por expertos para cumplir tus propósitos financieros este 2019.

Al iniciar este año nuevo, tu propósito de mantener tus finanzas sanas debe seguir en pie, por lo que expertos en el tema financiero han revelado algunos consejos que te ayudarán a cumplirlos.

Consejos financieros.

Mantener las cuentas en orden impone tener un presupuesto, planear el ahorro y considerar invertir.En ese sentido, Educación Financiera Citibanamex destaca que al planear el ahorro se pueden cumplir más fácilmente las metas a corto, mediano o largo plazo, según explica Leonardo González, analista de Real Estate de Propiedades.com.

A continuación te mostramos algunos de los consejos recomendamos por expertos financieros para que tu bolsillo alcance los propósitos planteados:

La regla de los 30 días

Las compras compulsivas deben ser eliminadas y para poner a prueba tu técnica de autocontrol puedes realizar el siguiente ejercicio. Si ves algo “que necesitas” en el aparador (ropa, videojuegos, smartphones) evita comprarlo, regresa a casa y anota el producto, la tienda y el precio.

Manten ese artículo en tu mente durante 30 días y si al final del plazo todavía lo quieres comprar, ve por él; aunque lo más seguro es que antes te des cuenta de que era un capricho, no una necesidad.

Reto del peso por fecha

Un clásico en las lides del ahorro: el primer día del mes, guarda un peso; el segundo, dos; el tercero, tres; y sigue así con 10 pesos el día 10; 20 pesos el día 20 y 30 o 31 pesos el último día del mes.

Reto del peso por fecha.

Si lo mantienes durante todo el año, al final habrás ahorrado casi 6,000 pesos. Algunas personas lo hacen de manera semanal o quincenal a lo largo de todo un año y metiendo cifras más altas (como 50, 100, 200, 400, etcétera), y el resultado al final de 12 meses suele ser superior a los 10,000 pesos.

Conoce tu capacidad de endeudamiento

Para esto la Condusef sugiere que, a tus ingresos mensuales, le restes lo que gastas en el mes y lo que destinas para el ahorro, para saber qué tanto puedes endeudarte y cuánto dinero dispones para hacer frente a las deudas.

Deudas.

“Lo recomendable es que destines como máximo el 40% de tus ingresos en el pago de la vivienda, lo ideal es que sea solo el 30%”, manifestó González. Agregó que si cuentas con un mayor ahorro para pagar más enganche o gastos iniciales, el monto del endeudamiento sería menor.

Metas claras

Debes tener bien definido lo que quieres lograr en todos los ámbitos de tu vida (personal, espiritual, profesional y de salud) y establecer en cuánto tiempo deseas cumplirlos: “Una vez que establezcas tiempos te será más fácil llegar a la meta”, agregó Alejandro Saracho, experto en finanzas personales y desarrollo empresarial de Reconfiguración Financiera.

Metas claras.

Crea un plan (realizable)

Pon una fecha límite para cada paso que te llevará a tu meta, usa herramientas para cumplirlos como apps o alarmas en el celular; si algo no está agendado puedes olvidarlo y obviamente no cumplirás tus metas. No olvides hacerte las siguientes preguntas:

¿Cuánto dinero voy a requerir al mes para cumplir los pasos de mi propósito?

¿Cuánto dinero tengo que generar para cumplir con los gastos del mes y cumplir con los pasos?