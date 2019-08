Consejos para vivir en pareja y ser feliz

Decidir vivir con tu pareja es un paso muy grande; sin importar si te acabas de casar o estás en planes de vivir en unión libre con aquella persona especial, estás a punto de conocer sus más oscuros y, literalmente, sucios secretos. ¿Estás lista para ello?

“¡Por supuesto!”, has de estar pensando, “claro que estoy lista para vivir con el amor de mi vida”. La verdad es que todo ese optimismo te servirá de mucho llegado el momento, porque tristemente no todo es color de rosa y estás a punto de conocer un lado de tu pareja que no te imaginabas.

Pero no empieces a preocuparte, a continuación te daremos algunos consejos para vivir en pareja y ser feliz, que te ayudarán a atravesar un proceso de lo más lindo con tu ser amado, a pesar de los pleitos y discusiones que lamentablemente son inevitables.

Comunicación

Si no estás acostumbrada a expresar tus emociones y decir lo que te gusta y no te gusta, necesitas comenzar a practicar, pues cuando vives con tu pareja y pelean, no existe la opción de regresar a tu casa y no hablar con ella hasta que se te pase. Hay que solucionar los problemas y evitar irse a dormir enojados.

Sexo

Probablemente una de las partes más divertidas y excitantes de vivir en pareja es el sexo, sin embargo, incluso para que este funcione hay que hablar. Si quieres probar cosas nuevas, si no te gusta lo que están haciendo e incluso si no es con la frecuencia que te gustaría, hay que platicarlo, pues por más increíble que parezca la incompatibilidad en la cama es razón suficiente para acabar con el cuento de hadas.

Dinero

Compartir gastos y hasta no compartirlos puede ser motivo de pleito. Hay que aprender a manejar nuestras finanzas personales y procurar que ambos tengan ideas similares de cómo gastar e invertir el dinero.

Las tareas de la casa

Si bien hace algunas décadas era muy fácil asumir que la mujer sería la encargada del hogar, hoy en día esa “regla” no aplica y será necesario hacer una división equitativa, o al menos con la que ambos estén de acuerdo, de las tareas.

El encanto y la pasión

Cuando comienzas a acostumbrarte a la presencia de tu pareja, también empiezas a relajarte y dejar de intentar impresionar, por lo tanto el encanto y la pasión pueden disminuir con el tiempo. Además, algunos de sus hábitos pueden sacarte de quicio y comenzarás a notar que en realidad no se trata de un “Príncipe azul”.

Vida personal - Vida en pareja - Trabajo

Es importante no dejar de frecuentar a nuestras amistades, ni olvidar nuestras pasiones, pero también es crucial encontrar el balance perfecto y dedicarle tiempo a nuestra pareja. Lo mismo sucede con el trabajo, procura que las cuestiones laborales se queden en la oficina y disfruta el tiempo con tu ser amado.

