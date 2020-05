Consejos para tener una relación de pareja a prueba de bombas. Foto: Parship

Hacer irrompible una relación puede ser un proceso largo, pero no imposible, te traemos 4 consejos que te servirán para ir por el buen camino, nada ni nadie podra contra su relacion de pareja.

Que exista el amor, es difícil, pero que dure, ¡lo es mucho más todavía! Por eso para que una pareja sea firme y no exista entre ellos roturas ni grietas que puedan debilitarlos hay que construir los pilares del amor.

Consejos para tu relación

Teoría del anillo

Esto es uno de los principios básicos de una relación que funciona. Nos referimos a que imagines dos anillos, super pónlos uno encima del otro hasta la mitad, como si quisieras formular un infinito con ellos. ¡Esa es la fórmula secreta de las relaciones exitosas!. Esa figura que mentalmente formas con los dos anillos representará lo que son.

Cada uno es un anillo con un espacio individual, y otro espacio compartido. Eso significa que tienes que llevar una vida en conjunto pero a la vez no dejar de lado las vidas que cada uno tenga con sus amigos, familiares e incluso en soledad.

Consejos de pareja. Foto: Corazón de joyas

Sean mejores amigos

Para que una relación sea estable, antes de ser novios, hay que ser amigos. Y aunque esto suene muy típico, es algo muy importante. Porque tu pareja debe ser aquella persona a la que te apetezca recurrir siempre, cuando ocurra en tu vida algo positivo o negativo, ¡debe ser aquello que te complemente! Y eso solo se consigue formando una buena relación a la vez que un buen amor.

Consejos de pareja. Foto: Pinterest

Confianza ciega

Este punto es definitorio. Si no hay confianza, no hay relación. Eso es un hecho. Por eso debes cerrar los ojos y confiar en que tu pareja nunca haría nada que tú no hicieses, ¡por algo está contigo! Para que salga bien, tienes que confiar ciegamente. ¡Igual que la otra persona en ti!

Sentido del humor

Si te tomas todo con humor, el camino les hará más fácil. No hay nada mejor que unas risas cuando las cosas se ponen feas, cuando haya una discusión o simplemente porque sí. Las personas tienen un 80% a querer estar con aquellos que les hacen reír porque potencian nuestra buena energía y felicidad.

Consejos de pareja. Foto: La verdad noticias

El último consejo siempre actúa con la otra persona como lo harías contigo mismo. Esto hará que seas mucho más generoso siempre, ¡incluso a la hora de las críticas! Porque si a ti te perdonarías un defectito, ¿no lo vas a hacer con tu amor? Claramente si, solo tienes que acostumbrarte a pensar en esto antes de actuar.