Consejos para superar el miedo a viajar en avión

-No todos los asientos son iguales

El informe detalla que los asientos de la parte delantera son más recomendables para los que odian volar, porque psicológicamente te brindarán una mayor seguridad al estar cerca de la cabina de vuelo.

Eso sí, evita los asientos al lado de la ventana, ya que el vértigo podría jugarte una mala pasada.

-Oferta de entretenimiento

Otra forma de superar tus temores dentro del avión es distrayéndote de distintas formas: música, películas o leer un libro pueden disminuir tu angustia. El informe detalla que las canciones deben ser enérgicas, mientras que en cuanto a las películas las más recomendadas son las de comedia y ciencia ficción.



-Apoyarte en los auxiliares de vuelo

Mantené la calma y despeja cualquier duda con la azafata de vuelo, recuerda que ellas cuentan con la preparación adecuada para cualquier tipo de situación, así que pueden ser tus grandes aliadas durante tu vuelo.



-Evitar leer información de accidentes aéreos

Aunque es importante estar informado sobre nuestro vuelo, tu miedo puede aumentar si te pones a investigar sobre noticias de accidentes aéreos, vídeos sobre turbulencias y más. Aunque no hay una ciencia cierta que diga que tu vuelo no sufrirá ningún inconveniente, no te ayuda en nada ponerte del lado negativo.

– Presta atención a la comida

Los excesos en la comida a veces pueden jugarnos en contra al momento del sueño, por lo que el informe aconseja tomar una dieta equilibrada rica en fibra. Otra recomendación es evitar productos con cafeína, porque podría aumentar tu ansiedad al momento de volar. Si buscás un remedio natural, el agua de azahar podría ser una gran alternativa.