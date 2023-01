Consejos para soltar el pasado

Mirar al pasado puede ser una buena referencia cuando lo miramos a través de los ojos del aprendizaje. Pensar en él obsesivamente puede impedirte disfrutar de tu presente, así que hoy en La Verdad Noticias te enlistamos algunos consejos para dejar ir el pasado.

El pasado es algo tan poderoso, a pesar de no existir, que puede impedirte disfrutar y vivir el momento perfecto si se lo permites. Mirar hacia atrás, muchas veces, es apegarte a lo que no puede ser.

Deja de concentrarte en lo que ya pasó. Es necesario que aprendas a aceptar tu historia de vida y tus lecciones sin querer cambiar el pasado. Dejar que tus cargas se queden atrás en el tiempo no es rendirte o darte por vencida, sino de resiliencia y crecimiento personal.

Consejos para soltar el pasado

Acepta que no hay marcha atrás

El primer paso para comenzar el proceso de sanación es: aceptar, que en este caso, el pasado quedó atrás y es imposible regresar. Cuando tu mente divague en el ayer, trata de concentrarte en el aquí y ahora, una de las maneras más efectivas de dejar atrás el pasado es abrazar fuertemente nuestro presente.

Cierra ciclos

Tienes que aprender a cerrar ciclos. Hacerlo de manera simbólica puede ayudarte mucho.

Crea nuevos recuerdos para que escapes del ayer. Es momento de que pases página, no permitas que el pasado nuble tu presente con dolores del ayer.

Afronta los cambios

Es entendible que los cambios causen incertidumbre, la mayoría de las personas no dejan ir el pasado por temor a los cambios y prefieren idealizar una realidad inexistente. Vivir así no es conveniente para tu salud física y mental.

Perdona a quienes te hicieron daño

Perdona a aquellas personas que te hicieron daño, calma la ira y apacigua el rencor. No lo hagas por ellos, hazlo por tu propio bienestar. Cuando no cargues con ese resentimiento podrás seguir adelante. El perdón no es olvido, es el acto valiente con el que pones punto final a una etapa para avanzar libremente.

Empieza de cero

Todas las personas albergan vivencias incómodas y atraviesan experiencias que dejan destrozada el alma. Para poder sanar muchas veces es necesario empezar de cero, si permites que el pasado te ate, tu vida se convertirá en una copia de este.

Te podría interesar: Afirmaciones para creer en ti

¿Qué quiere decir empezar de cero?

Empezar de cero consiste en recrear una nueva vida y reinventar tu manera de vivir. Implica un esfuerzo porque debes ser perseverante y constante. Si te mantienes enfocada en crear una nueva realidad, tu mente no tendrá tiempo de regresar al pasado y poco a poco comenzarás a sanar y dejarás de sufrir.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter!