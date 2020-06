Consejos para seguir bella a los 40 años: ¿tienes hábitos saludables?

Estos consejos y hábitos te ayudarán a llegar joven y bella a los 40 años. Foto: cdn2.salud180.com

Hacer ejercicio, comer saludable y otros consejos más son solo algunos de los cuidados que toda mujer debe seguir para conseguir disfrutar de una juventud plena y aunque antes de los 30 años parecen tan solo son una opción, cuando se acercan o ya se está en los 40 se vuelven obligatorios y ahora te revelamos algunos hábitos que te ayudarán a llegar hermosa al 4° piso, ¡toma nota!

Consejos para cuidar tu piel

Recuerda que para llegar a los 40 años tienes que pasar una década completa, y si deseas llegar cómo toda una reina a esa edad no tienes que olvidar que será indispensable para ti tener ciertos cuidados en tu piel que por pequeños que parezcan te salvarán en el futuro.

Un consejo básico es siempre dormirte desmaquillada, con la cara limpia y muy bien hidratada, usar cremas para reafirmar el escote, manos y cuello, así como las que son antiarrugas, exfoliantes, protectores solares y cremas humectantes, pues esto evitará que tu piel se envejezca tempranamente y podrás lucir espectacular a los 40 años de edad.

Dieta equilibrada y nada de excesos

Recuerda lo que dice el dicho “el hábito hace al monje”, y esto no es diferente cuando se habla de salud y belleza, pues si desde ahora comienzas a tener una dieta saludable, no sufrirás de sobrepeso ni ahora ni en el futuro; por lo que, es momento de comenzar a crear un menú que sea equilibrado y llene a tu cuerpo de los nutrientes necesario para que funcione perfectamente.

Hidratación continua, una clave para mantenerte joven

Cómo sabes el agua es indispensable para que el mundo tenga vida, y pasa lo mismo con tu cuerpo, tienes que hidratarlo muy bien para que te pueda dar el máximo de su potencial, de lo contrario no solo te enfermarás, sino que lucirás más grande, pues tu piel no estará bien hidratada, así que comienza a hacer buenos hábitos y bebe al menos dos litros de este líquido al día.

Hidratación continua, una clave para mantenerte joven. Foto: as.com

Ejercicio, una clave para estar saludable

No dejes que tu cuerpo pierda condición y actúa lo más pronto posible para que este en forma, así al llegar a los 40 seguirá luciendo hermosa y fuerte, ahora se ofrecen muchas disciplinas que te pueden ayudar con este punto de una forma divertida y a tu manera, así que ¡anímate a ejercitarte!

Consejo: duerme de 7 a 8 horas

Si deseas mantener tu belleza y juventud, tienes que dormir lo necesario, de lo contrario no podrás tener la energía que necesitas para desempeñarte día a día e incluso te verás más desgastada tanto físicamente como en el ánimo, así que ha ¡dormir sea dicho!

Consejo: duerme de 7 a 8 horas. Foto: mejorconsalud.com

Mente sana a los 40 años

No te atormentes con pensamientos negativos que solo te harán ver amargada, triste y sin luz, mejor opta por tener una actitud positiva, llena de ánimo, pues eso refleja que eres una persona plena y feliz y te hará más atractiva.

Cuida tus dientes y dale vida a tu sonrisa

Acude al dentista al menos dos veces al año, así mantendrás una sonrisa sana que con labial o no siempre destaque, además cuida tu aliento, cepilla tus dientes tres veces al día para evitar tener caries y que un día tu sonrisa no esté completa o en el peor de los casos sea postiza, así que sacude la flojera y agenda una cita con tu odontólogo de confianza, para que al llegar a los 40 las caries no te hagan ni cosquillas.

Cuida tus dientes y dale vida a tu sonrisa. Foto: clinicadentalboadillamajadahonda.com

