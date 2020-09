Consejos para seducir el AMOR, ¡guía para mujeres!

Seduce al amor con estos consejos. Foto: www.cala.com.uy

¿Estás en busca del amor de tu vida?, estos consejos para mujeres te sacarán de los apuros, así que no te lamentes más, si te aplicas y enfocas podrás cumplir al pie de la letra con tus sueños, lo único que necesitas es poner en marcha estas sugerencias, ¿te animas?

Seduce al amor con sutileza

El arte de la seducción tiene éxito cuando se insinúa, pues a los hombres les gusta más fantasear con aquello que no ven a primera vista, así que evita ser demasiado evidente, deja que se enamoren de ti poco a poco, para ello puedes usar faldas no demasiado cortas, deja ver un poco tus hombres, destaca tu cuello ya sea con un escote discreto o una gargantilla se muy sutil.

Seduce el amor con tu bebida

Si sales en busca del amor, trata de seducir a tu próxima alma gemela con una copa, si eres creativa, esta simple bebida podrá ser muy insinuativa, pero sin ser vulgar, aunque definitivamente una posible pareja no se resistirá a iniciar una conversación contigo, eso sí, procura no colocarla enfrente de ti, de lo contrario parecerá que no estás dispuesta a tener una charla.

Colores que atraen el amor

Aunque suena trillado los colores enamoran, así que, si quieres seducir con tu sensualidad y no pasar desapercibida en ningún momento, lo mejor es que optes por usar los tonos rojos, adáptalo a tu estilo, ¡nadie dejará de verte!

¿Conoces la ley de atracción?

Para llevarla a cabo solo tienes que calmar tus pensamientos, trata de meditar al menos 10 minutos concentrándote en lo que deseas del amor, luego apunta este deseo en una hoja, después imagina que te encaminas hacia una persona que amas y que besarás muy pronto. Inténtalo las veces que sean necesarias, ¡funcionará!

Atrae el amor con un perfume

Seduce al amor con aromas dulces como el vainilla, recuerda que esta tiene propiedades afrodisíacas, de igual manera el regaliz que hará volver loco a tu conquista, añade un poco de coco para que ser mucho más sensual, también puedes optar por la bergamota y el limón.

