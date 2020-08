Consejos para saber si tu rutina de cuidado de la piel es la correcta

¿Funciona su rutina del cuidado de la piel? Foto: Clínicas Diego de León

Crear una rutina de cuidado de la piel puede resultar abrumador en el mundo de las rutinas de belleza. A veces puede parecer que su piel nunca se aclara, independientemente de cuántos lavados faciales, sueros y rodillos de jade costosos compre, sigue los siguientes consejos para saber si está funcionando.

Según la dermatóloga Dra. Melanie Palmi, dice que si bien los resultados no son instantáneos, hay algunos signos obvios que puede detectar temprano que le dirán si su rutina de cuidado de la piel está funcionando o si realmente le está haciendo más daño. Se necesita un mes completo para que la capa superior de la piel, la epidermis, se revuelva. Tres o cuatro ciclos de este recambio permiten el tiempo adecuado para demostrar un cambio cualitativo en la piel.

Señales negativas del cuidado de la piel

Aquí hay cinco señales aprobadas por dermatólogos de que su rutina de cuidado de la piel está desperdiciando su dinero.

Piel áspera, rugosa o sin brillo después de 1 mes

No todos los productos causan efectos secundarios extremos cuando no funcionan. Los signos de que necesita cambiar algo en el cuidado de la piel también pueden ser más sutiles: la aspereza, los bultos y la falta de brillo pueden ser signos de que la piel no está hidratada o descamada de manera óptima. Si pasa un mes y nota estos signos, considere dejar el producto o cambiar su rutina.

Piel muy seca o muy grasa después de 1 mes

Una clave para una piel sana es mantener el equilibrio de hidratación. Según la Dra. Rebecca Baxt, dermatóloga de Nueva Jersey, si su piel está demasiado seca o extremadamente grasosa después de un mes, es probable que sus productos no proporcionen suficiente humedad y provoquen una sobreproducción de grasa o sequedad.

Brotes después de 2 meses

En general, ciertos productos pueden hacer que tenga más brotes al principio porque estimulan la renovación de la piel. Generalmente se observa con productos que aumentan la renovación celular, como los retinoides o los hidroxiácidos. Debido a que se cree que la purga se debe a un aumento en la renovación celular, realmente traerá microcomedones preexistentes a la superficie y se convertirán en puntos blancos, puntos negros, pápulas, pústulas y quistes.

Pero si tiene dos meses en una rutina y su acné persiste, empeora o aparece en otras áreas de su cara, sus productos probablemente no estén funcionando.

Su piel se quema cuando aplica el producto

Si bien ciertos productos como los retinoides pueden picar o cosquillear sutilmente cuando comienzas a usarlos, un ardor intenso o enrojecimiento podrían indicar que el producto está dañando tu piel. La piel irritada puede estar roja, escamosa, con bultos y con comezón o incluso dolor. Si siente una quemadura intensa, tire el producto inmediatamente.

Tiene mucha comezón o tiene una erupción

Según Baxt, si su piel está escamosa, le pica o desarrolla una erupción, debe dejar de usar sus productos inmediatamente y reevaluar antes de causar algún daño permanente. Una erupción puede ser el primer signo de una reacción alérgica a un producto, lo que puede causar daño permanente en la piel con el tiempo.

La alergia a algo tópico puede manifestarse como enrojecimiento, hinchazón, ampollas y picazón. Es mejor acudir a un dermatólogo si tiene un sarpullido y se pregunta cómo proceder.